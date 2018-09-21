В сериале «Сдается домик у моря» – сорвиголова и хитрюга, а в жизни — талантливый и серьезный молодой человек. Георгий Петренко верит в своего персонажа Никиту, хоть и не приветствует его поведение. Картина «Сдается домик у моря», по словам актера, должна донести до зрителя, что семья – самое ценное в жизни.

Георгий, вам близок ваш персонаж Никита? Вы ему симпатизируете или, наоборот, критикуете его?

В любой роли так или иначе идёшь от себя, поэтому, конечно, близок. Есть вещи, которые мне не свойственны и которые мне не нравятся в этом персонаже, но меня учили так: в хорошем нужно искать плохое, а в плохом – хорошее. И обязательно ты должен сочувствовать своему персонажу! Ведь, если ты его не любишь и не ругаешь за какие-то вещи, то у тебя просто не получится эта роль.

Мне не нравится его юношеский пофигизм, отношение к родителям, к жизни, его приоритеты, и я как актёр стараюсь их подчеркнуть таким образом, чтобы у зрителя эти качества вызывали отторжение. В то же время, как и любой человек, мой персонаж не лишён положительных качеств. Но, что самое главное, во всех сериях мой герой всегда получает по заслугам, поэтому, несмотря на все его поступки, мне кажется, он бы вырос хорошим человеком!

Прокомментируйте отношения Никиты и Марка. Есть ли у вас брат или сестра? Какие отношения, на ваш взгляд, должны быть в семье между детьми?

У меня есть братья и сестры, правда, только двоюродные. Если говорить про Никиту и Марка, то примерно похожие отношения у меня были со старшим братом. Поэтому мне не сложно было перенести на съемочную площадку некоторые моменты. Из-за разницы в возрасте (а в юношестве эта разница особенно чувствуется) постоянно есть конфликты. И я считаю, что никак по-другому в семьях с разновозрастными детьми отношения и не могут складываться. Благо, сценаристы нам дали возможность показать и положительные стороны своих героев. Ребята помогают и любят друг друга, пусть не всегда напрямую!

Какой съемочный день вам больше всего запомнился? Какая смена была самой сложной или, наоборот, легкой?

Мне больше всего запомнилась 15 серия, потому что в ней мы снимали, как нас с Димой Суржиковым обливали водой на скамейке, а это уже был октябрь месяц (на секундочку)! И, конечно же, первая сцена этой серии! Потому что я снимался со своей девушкой, и нам не нужно было ничего играть! В такие моменты испытываешь максимум удовольствия от съемки! Камера, мотор, начали! А ты лежишь со своей любимой, обнимаешься и ещё деньги за это получаешь!

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Как сложились отношения с актерами и съемочной группой? Какая атмосфера царила за кадром?

Ой, я всегда считал, что на съемочной площадке без хороших, дружеских отношений ничего путного не выйдет… И я очень рад, что в нашей команде сложилось все замечательно! Конечно, бывали и стычки, но без них никогда не обходятся рабочие будни. Команда собралась отличная, и сериал вышел вполне достойный!

Что вы думаете об Одессе и местном колорите?

Как поётся в нашей песне: «Если вы не были в Одессе – значит, что-то тут не так!» И это очень точно! Одесса – шикарный город, наполненный красотой, уютом, впечатлениями, эмоциями и невероятными людьми! Было мало возможностей познакомиться с Одессой ближе, но достаточно для того, чтобы влюбиться в неповторимый стиль города, в атмосферу искреннего гостеприимства горожан, в иллюзию непрекращающегося праздника жизни. Знаю, мне снова и снова захочется побывать в этом прекрасном городе.

А сами где и как предпочитаете отдыхать?

Вообще, мне сложно отдыхать, так как мне все время хочется себя чем-то занять. Для меня лучший отдых – это занятия любимым делом, изучение чего-то нового. А ещё я согласен с мнением, что главное не где, а с кем!

Как вы оцениваете результат своей работы после просмотра картины?

Я всегда был очень самокритичен к своему творчеству и редко когда могу сказать, что мне что-то нравится. В основном, когда вижу себя на экране, я думаю о том, как можно было бы переиграть эту сцену, по-другому пристроиться, оценить, сделать острее или мягче и т. д. Но я думаю, что это хорошо! Ведь, если я буду всем доволен, то перестану развиваться, а это – смерть для актера!

Что этот фильм должен донести до зрителя, на ваш взгляд?

Я думаю, что наш фильм для каждого донесёт что-то своё, и каждый подчеркнёт для себя то, что ему ближе, так как поучительных моментов в фильме достаточно! Для меня самым главным было сказать, что семья – самое главное в жизни! Как бы ни было тяжело, что бы ни произошло в твоей судьбе, есть люди, которые никогда не бросят, не предадут, всегда выручат, помогут, люди, с которыми первым делом хочется поделиться радостями и удачей, люди, которые искренне порадуются твоим успехам!

Фотографии – из личного архива Георгия Петренко

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