«Доньки-матері»: головні актори серіалу

Лірична комедія «Доньки-матері» (робоча назва — «2 + 2 = 6») розповість захопливу історію сімейного життя. У серіалі зіграли відомі сучасні актори. Кого із зірок театру та кіно ми побачимо у новій комедії? Детальніше про головних акторів серіалу «Доньки-матері» читайте в матеріалі.

Олександр Кобзар

Олександр Кобзар — відомий актор сучасності, який зіграв неймовірну кількість ролей на сцені театру та у кіно. Чоловік народився у Києві 18 травня 1976 року. Олександр не хотів пов’язувати життя з мистецтвом, але доля вирішила інакше. З часом він зрозумів, що акторський фах — це його покликання. Тому за першої нагоди Сашко вступив до КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. І після закінчення не залишив альма-матер, а здобув професію режисера. У 2017 році Олександру Кобзарю присвоїли звання заслуженого артиста України.

У серіалі «Доньки-матері» чоловік зіграє головну роль. Олександра глядачі побачать в образі доброго та лагідного Ігоря Ковалевича.

Наталія Васько

Наталія Васько народилася 19 жовтня 1972 року в Червонограді. Талановита акторка обрала свою творчу професію ще з дитинства. Жінка вже давно здобула прихильність серед глядачів. На рахунку артистки понад вісімдесят ролей різного плану в кінематографі та безліч театральних ролей. Наталію можна часто побачити в образі сильної, вольової, а інколи навіть фатальної леді.

У новій комедії «Доньки-матері» Наталія Васько зіграє перфекціоністку Наталію Ковалевич.

Даша Легейда

Даша Легейда народилася 20 липня 1993 року в Одесі. З дитинства мріяла про кар’єру співачки та актриси. Тому проблем із вибором майбутньої професії не виникало. Даша закінчила КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. А вже з 2015 року вона почала з’являтися у кіно. Популярність прийшла до актриси після головної ролі у мелодрамі «Спокуса». Зовсім недавно Даша зіграла одну з важливих ролей у костюмованій мелодрамі «Кріпосна».

У новому серіалі «Доньки-матері» Даша Легейда перевітлиться в образ ввічливої дівчинки Христини.

Данило Мірешкін

Молодий актор Данило Мірешкін народився 21 липня 1991 року. З раннього дитинства Данило відрізнявся артистизмом, тому вибір професійного шляху виявився очевидним. Одразу після школи Мірешкін вступив до КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Незважаючи на свій юний вік, хлопець встиг знятися у багатьох популярних телепроектах та завовав серця шанувальниць.

У ліричній комедії Данило зіграє найвродливішого хлопця у гімназії, який користується авторитетом в однолітків, — Нікіту Куксу.

Незабаром відбудеться прем’єра комедійного серіалу «Доньки-матері» (робоча назва — «2 + 2 = 6») на телеканалі СТБ!

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