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«Дочки-матери»: главные актеры сериала

16.01.2020

Сериал «Дочки-матери» рассказывает увлекательную историю семейной жизни. В сериале сыграли известные современные актеры. Кого из звезд театра и кино мы можем видеть в ленте? Подробнее о главных актерах сериала «Дочки-матери» читайте в материале.

Сериал Дочки-матери (2019) – смотреть онлайн

Александр Кобзарь

дочки матери сериал

Александр Кобзарь — известный актер современности, сыгравший невероятное количество ролей на сцене театра и в кино. Мужчина родился в Киеве 18 мая 1976 года. Александр не хотел связывать жизнь с искусством, но судьба решила иначе. Со временем он понял, что актерская профессия — это его призвание. Поэтому при первой возможности Саша поступил в КНУ театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. И по окончании не оставил альма-матер, а получил профессию режиссера. В 2017 году Александру Кобзарю присвоили звание заслуженного артиста Украины.

В сериале «Дочки-матери» мужчина сыграл главную роль. Александра зрители увидели в образе доброго и милого Игоря Ковалевича.

Наталья Васько

дочки матери сериал

Наталья Васько родилась 19 октября 1972 года в Червонограде. Талантливая актриса выбрала свою творческую профессию с детства. Женщина уже давно получила популярность среди зрителей. На счету артистки более восьмидесяти ролей разного плана в кинематографе и множество театральных ролей. Наталью можно часто увидеть в образе сильной, волевой, а иногда даже роковой леди.

В картине «Дочки-матери» Наталья Васько играет перфекционистку Наталью Ковалевич.

Даша Легейда

дочки матери сериал

Даша Легейда родилась 20 июля 1993 года в Одессе. Даша окончила КНУ театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. А уже с 2015 года она начала появляться в кино. Известность пришла к актрисе после главной роли в мелодраме «Искушение». Совсем недавно Даша сыграла одну из важных ролей в костюмированной мелодраме «Крепостная».

В сериале «Дочки-матери» Даша Легейда перевоплотилась в образ вежливой девочки Кристины.

Даниил Мирешкин

дочки матери сериал

Молодой актер Даниил Мирешкин родился 12 июня 1991 . С раннего детства Даниил отличался артистизмом, поэтому выбор профессионального пути оказался очевидным. Сразу после школы Мирешкин поступил в КНУ театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Несмотря на свой юный возраст, парень успел сняться во многих популярных телепроектах и ​​завоевал сердца поклонниц.

В сериале Даниил сыграл самого красивого парня в гимназии, который пользуется авторитетом у сверстников — Никиту Куксу.

Смотреть онлайн сериал Дочки-матери – 1 серия

Смотреть онлайн сериал Дочки-матери – 2 серия

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