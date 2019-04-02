Великдень 2019: Топ-5 соусів для шашлику від програми «Страва честі»
02.04.2019
Великдень у 2019 році припадає на неділю, 28 квітня, а значить українців чекають додаткові вихідні, які можна провести з користю на свіжому повітрі. Теплі вечори з друзями біля вогнища з шашликом – невід’ємним атрибутом весняних днів. Читайте покроковий рецепт приготування топ-5 найсмачніших соусів для шашлику в нашому матеріалі від проекту «Страва честі».
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Соус з кетчупу і цибулі для шашлику
Інгредієнти:
- Кетчуп — 600 мл
- Лук червоний — 2 шт
- Часник — 5 зуб.
- Зелень — 2 пуч.
- Перець чорний — 0,5 ч. л.
- Цукор — 1 ст. л.
- Оцет винний або яблучний — 2 ст. л.
- Олія — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Наріжте цибулю кільцями. Подрібніть зелень і часник.
- Замаринуйте цибулю в суміші оцту, цукру та масла. Додайте до цибулі зелень, мелений чорний перець і часник.
- Отриману суміш перемішайте з кетчупом і дайте настоятися 15 хвилин.
Білий винний соус для шашлику
Інгредієнти:
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Часник — 2 зуб.
- Масло вершкове — 4 ст. л.
- Вино біле сухе — 115 мл
- Майонез — 230 г
- Оцет (яблучний, 5%) — 60 мл
- Сік лимонний — 2 ст. л.
- Гірчиця — 1 ст. л.
- Цукор — 1 ст. л.
- Кетчуп — 1/2 ч. л.
- Сіль — 1 ч. л.
- Перець чорний — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Пюріруйте цибулю з часником в блендері.
- Поставте вершкове масло на маленький вогонь. Додайте туди цибулю, часник і тушкуйте на середньому вогні 2-3 хвилини.
- Додайте біле вино, перемішайте і варіть 3 хвилини.
- Зніміть з вогню і дайте соусу трохи охолонути. Додайте майонез, перемішайте.
- Додайте інші інгредієнти і збийте блендером ще кілька хвилин.
- Поставте в холодильник на 1 годину перед подачею.
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Соус Тірей для шашлику
Інгредієнти:
- Соєвий соус — 200 мл
- Часник — 5 зуб.
- Перець червоний пекучий — 2 ч. л.
- Мелені насіння коріандру — 3 ч. л.
- Кінза — 1 пуч.
- Перець чорний — 1 ч. л.
- Цукор — 1 ст. л.
- Оцет (70%) — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте часник та кінзу. Перемелюють в блендері разом з сухими інгредієнтами.
- Змішайте з соєвим соусом, цукром і оцтом.
- Наполягайте в холодильнику 1 годину.
Солодкий соус для шашлику
Інгредієнти:
- Томатна паста — 3 ст. л.
- Сік апельсиновий — 250 мл
- Олія — 2 ст. л.
- Часник — 2 зуб.
- Імбир — 30 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Вино червоне сухе — 2 ст. л.
- Крохмаль картопляний — 1 ст. л.
- Вода — 1 ст. л.
- Соєвий соус — 2 ст. л.
- Цукор — 2 ст. л.
- Оцет столовий — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте цибулю. Імбир почистіть і натріть на дрібній тертці. Часник пропустіть через прес. Перемішайте.
- Підсмажте на розпеченому рослинному маслі отриману суміш 2 хвилини.
- В окремому посуді з’єднайте свіжовичавлений апельсиновий сік, томатну пасту, соєвий соус, оцет, червоне вино і цукор. Перемішайте.
- Додайте в сковороду, перемішайте і дайте закипіти. Зніміть з вогню і трошки подрібніть масу блендером.
- Розмішайте в холодній воді крохмаль. Додайте його до соусу на сковороді, перемішайте і дайте знову закипіти.
Банановий соус для шашлику
Інгредієнти:
- Банан — 1 шт
- Цибуля ріпчаста — 1 шт
- Сік лимонний — 3 ст. л.
- Соєвий соус — 2 ст. л.
- Оливкова олія — 3 ст. л.
- Імбир (сухий) — 1/2 ч. л.
- Куркума — 1/2 ч. л.
- Перець чорний — за смаком
- Горіх мускатний — 1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Розімніть виделкою банан в кашоподібний стан. Додайте до нього спеції та лимонний сік.
- Дрібно наріжте цибулю, обсмажте протягом 2-3 хвилин.
- З’єднайте всі інгредієнти, додайте соєвий соус і збийте в блендері.
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Смачного!
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