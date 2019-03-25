«Х-фактор» зібрав 1 мільйон підписників на своєму YouTube-каналі. За це проект отримав від відеохостингу нагороду «Золота кнопка». Читайте докладніше.

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«Х-фактор» одним з перших почав створювати контент не тільки для телеефіру, а й для інтернету. Канал проекту на YouTube був створений 28 грудня 2012 року, а перше відео з’явилося в 2013 році. Для YouTube-каналу проекту учасники виконують пісні на замовлення своїх фанатів, а також знімають влоги.

«З точки зору просування та монетизації відео — це дуже вдалий проект для YouTube аудиторії. На це є кілька причин. По-перше, контент не вимагає перекладу і зрозумілий всім мешканцям нашої планети. Будь-яка людина може подивитися й вирішити для себе — подобається їй чи не подобається, як співає учасник. По-друге, проект дивує кожного сезону — новими постановками, спецефектами, іноді суддями та, звичайно ж, учасниками, — коментує керівник відділу монетизації контенту Starlight Digital Роман Балінський. — Скажу чесно, «Х-фактор» — це мій улюблений проект на каналі СТБ. Я із задоволенням дивлюся кастинги і прямі ефіри. Атмосфера навколо сцени й на майданчику дає тобі відчуття причетності до створення чогось величного та грандіозного».

За час існування YouTube-каналу найпопулярнішим відео став виступ Валерії Симулик з піснею Adele «Set Fire To The Rain» у 5 сезоні. За 4 роки ролик набрав 20 мільйонів переглядів.

«Я дуже рада, що «Х-фактор» отримав «Золоту кнопку». Це неймовірно цінна нагорода. Хотіла б від імені проекту подякувати всім нашим підписникам, нашій аудиторії за те, що вони завжди з нами! І відтепер у нас нова спільна мета — діамантова кнопка», — коментує директор творчого об’єднання Олена Романенко.

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Всього на каналі зараз близько 1 мільярда переглядів, а кількість підписників стрімко зростає — за 2018 рік приріст сягнув цифри 400 000 осіб. Відео дивляться не тільки в Україні, а й за кордоном: 66% переглядів — з інших країн.

Дивіться виступ Валерії Симулик з піснею Adele — «Set Fire To The Rain» в 5 сезоні:

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