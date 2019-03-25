Х-фактор получил золотую кнопку YouTube

«Х-фактор» собрал 1 миллион подписчиков на своем YouTube-канале. За это проект получил от видеохостинга награду «Золотая кнопка». Читайте подробнее.

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«Х-фактор» одним из первых начал создавать контент не только для телеэфира, но и для Интернета. Канал проекта на YouTube был создан 28 декабря 2012 года, а первое видео появилось в 2013 году. Для YouTube-канала проекта участники исполняют песни по заказу своих фанатов, а также снимают влоги.

«С точки зрения продвижения и монетизации видео — это очень подходящий проект для YouTube аудитории. На это есть несколько причин. Во-первых, контент не требует перевода и понятен всем жителям нашей планеты. Любой человек может посмотреть и решить для себя — нравится ему или не нравится, как поет участник. Во-вторых, проект каждый сезон открывается иначе — с новыми постановками, спецэффектами, иногда судьями и, конечно же, участниками, — комментирует руководитель отдела монетизации контента Starlight Digital Роман Балинский. — Скажу честно, «Х-фактор» — это мой любимый проект на канале СТБ. Я с удовольствием смотрю кастинги и езжу на прямые эфиры. Обстановка вокруг сцены и на площадке дает тебе ощущение причастности к созданию чего-то большего и грандиозного».

За время существования YouTube-канала самым популярным видео стало выступление Валерии Симулик с песней Adele — «Set Fire To The Rain» в 5 сезоне. За 4 года ролик набрал 20 миллионов просмотров.

«Я очень рада, что «Х-фактор» получил «Золотую кнопку». Это невероятно ценная награда. Хотела бы от лица проекта поблагодарить всех наших подписчиков, нашу аудиторию, за что они всегда с нами! И отныне у нас общая новая цель — бриллиантовая кнопка», — комментирует директор творческого объединения Елена Романенко.

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Всего на канале сейчас около 1 миллиарда просмотров, а количество подписчиков стремительно растет — за 2018 год прирост был в 400 000 человек. Видео смотрят не только в Украине, но и за границей: 66% просмотров — из других стран.

Смотрите выступление Валерии Симулик с песней Adele — «Set Fire To The Rain» в 5 сезоне:

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