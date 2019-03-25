Єлизавета Цілик: біографія, творчість і всі новини про актрису

Єлизавета Цілик – актриса театру і кіно, модель, танцівниця. Першу велику роль отримала в серіалі «З вовками жити». Свіжі новини про життя актриси і факти її біографії знайдете в матеріалі.

Повне ім’я: Єлизавета Цілик

Дата народження: 24 лютого 1999 р.

Місце народження: Херсон

Діяльність: Актриса театру і кіно, модель, танцівниця

Місце проживання: Київ

Освіта

Єлизавета Цілик родом із Херсону. Навчалася в Херсонському Таврійському ліцеї мистецтв, який закінчила в 2016 році. Зараз продовжує навчання у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

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Кар’єра

Ліза вже встигла показати свій талант на великій сцені. У 2018 році брала участь у виставі «Заручники», який створювали на базі театральної лабораторії Мистецького арсеналу.

У 2018 році Єлизавета Цілик грала в спектаклі-антиутопії Дикого театру «Асексуали». Там вона виконувала роль Санді.

Ролі Єлизавети Цілик в кіно і театрі:

2019 – «З вовками жити»

2019 – «Забуті»

2018 – «Асексуали»

2016 – «Аліса в країні чудес»

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