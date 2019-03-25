Елизавета Цилык: биография, творчество и все новости об актрисе
Елизавета Цилык – актриса театра и кино, модель, танцовщица. Первую большую роль получила в сериале «С волками жить». Свежие новости о жизни актрисы и факты ее биографии найдете в материале.
Полное имя: Елизавета Цилык
Дата рождения: 24 февраля 1999 г.
Место рождения: Херсон
Деятельность: Актриса театра и кино, модель, танцовщица
Место проживания: Киев
Образование
Елизавета Цилык родом из Херсона. Училась в Херсонском Таврическом лицее искусств, который окончила в 2016 году. Сейчас продолжает обучение в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.
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Карьера
Лиза уже успела показать свой талант на большой сцене. В 2018 году принимала участие в спектакле «Заложники», который создавали на базе театральной лаборатории Художественного арсенала.
В 2018 году Елизавета Цилык играла в спектакле-антиутопии Дикого театра «Асексуалы». Там она исполняла роль Санди.
Роли Елизаветы Цилык в кино и театре:
2019 – «С волками жить»
2019 – «Забуті»
2018 – «Асексуалы»
2016 – «Алиса в стране чудес»