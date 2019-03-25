Елизавета Цилык: биография, творчество и все новости об актрисе

Елизавета Цилык – актриса театра и кино, модель, танцовщица. Первую большую роль получила в сериале «С волками жить». Свежие новости о жизни актрисы и факты ее биографии найдете в материале.

Полное имя: Елизавета Цилык

Дата рождения: 24 февраля 1999 г.

Место рождения: Херсон

Деятельность: Актриса театра и кино, модель, танцовщица

Место проживания: Киев

Образование

Елизавета Цилык родом из Херсона. Училась в Херсонском Таврическом лицее искусств, который окончила в 2016 году. Сейчас продолжает обучение в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Больше по теме: «С волками жить»: телеканал СТБ покажет новый украинский сериал

Карьера

Лиза уже успела показать свой талант на большой сцене. В 2018 году принимала участие в спектакле «Заложники», который создавали на базе театральной лаборатории Художественного арсенала.

В 2018 году Елизавета Цилык играла в спектакле-антиутопии Дикого театра «Асексуалы». Там она исполняла роль Санди.

Роли Елизаветы Цилык в кино и театре:

2019 – «С волками жить»

2019 – «Забуті»

2018 – «Асексуалы»

2016 – «Алиса в стране чудес»

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ