«Ніщо не трапляється двічі»: Оксана Байрак поділилася уривком із сценарію 2 сезону

Режисер «Ніщо не трапляється двічі» Оксана Байрак поділилася з шанувальниками уривком сюжету 2 сезону фільму, а також розповіла як пише сценарії. Читайте докладніше.

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Фільм «Ніщо не трапляється двічі» підкорив серця мільйонів телеглядачів по всьому світу. Багатосерійна сага про кохання закінчилася залишивши безліч запитань. Раніше Оксана Байрак анонсувала 2 сезон. Поки зацікавлені шанувальники роблять припущення як розвернуться події, режисер відкрила завісу таємниці сюжету 2 сезону фільму, а також розповіла як пише сценарії:

«Она смотрела на него и на белокурую большеглазую девочку, которую Огнев вел за руку. Маша не слышала, что он говорил, но… Но девочка… Ее дочь… Ее Катя заливалась невероятно звонким смехом — Машиным смехом. Маша попыталась вздохнуть, но вдруг ощутила, что легкие спазмировались так, что воздуха совсем не осталось…. «Наверное, так было с Ириной Сергеевной» — неожиданно подумала она и потеряла сознание… P.S. Это не мой взгляд, на фото — Машин. На секунду оторвалась от компьютера, чтобы дышать стало легче. Вы спрашиваете, как я пишу сценарии? Вот, так, ежесекундно умирая и возрождаясь с героями. А потом с актерами…»

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от байрак оксана (@ksanabayrak) 12 Мар 2019 в 5:42 PDT

Нагадаємо, «Ніщо не трапляється двічі» — багатошарова сага про кохання, що поєднує в собі кілька жанрів: мелодраму, трилер, драму і навіть детектив. За сюжетом на початку 90-х у військове прикордонне містечко приїжджають молодята Дмитро і Катя Богданові. Юна Катя закохується в замполіта Вадима Огнєва. Мирне життя в містечку закінчується драмою, в результаті чого кілька головних героїв гинуть… А за 20 років успішний бізнесмен Огнєв зустрічає Машу, як дві краплі води схожу на Катю, яку він кохав усе життя і яка стала його маною.

Робота над багатосерійним фільмом тривала півтора року. Знімали не лише в Україні, а й у інших країнах — Грузії, Іспанії, навіть Йорданії.

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