«Ничто не случается дважды»: Оксана Байрак поделилась отрывком из сценария 2 сезона

Режиссер «Ничто не случается дважды» Оксана Байрак поделилась с поклонниками отрывком сюжета 2 сезона фильма, а также рассказала как пишет сценарии. Читайте подробнее.

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Фильм «Ничто не случается дважды» покорил сердца миллионов телезрителей по всему миру. Многосерийная сага о любви закончилась оставив множество вопросов. Ранее Оксана Байрак анонсировала 2 сезон. Пока заинтригованные поклонники строят догадки как развернуться события, режиссер приоткрыла завесу тайны сюжета 2 сезона фильма, а также рассказала как пишет сценарии:

«Она смотрела на него и на белокурую большеглазую девочку, которую Огнев вел за руку. Маша не слышала, что он говорил, но… Но девочка… Ее дочь… Ее Катя заливалась невероятно звонким смехом — Машиным смехом. Маша попыталась вздохнуть, но вдруг ощутила, что легкие спазмировались так, что воздуха совсем не осталось…. «Наверное, так было с Ириной Сергеевной» — неожиданно подумала она и потеряла сознание… P.S. Это не мой взгляд, на фото — Машин. На секунду оторвалась от компьютера, чтобы дышать стало легче. Вы спрашиваете, как я пишу сценарии? Вот, так, ежесекундно умирая и возрождаясь с героями. А потом с актерами…»

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от байрак оксана (@ksanabayrak) 12 Мар 2019 в 5:42 PDT

Напомним, «Ничто не случается дважды» — многослойная сага о любви, сочетающая в себе несколько жанров: мелодраму, триллер, драму и даже детектив. По сюжету в начале 90-х в военный пограничный городок приезжают молодожены Дмитрий и Катя Богдановы. Юная Катя влюбляется в замполита Вадима Огнева. Мирная жизнь в городке заканчивается драмой, в результате чего несколько главных героев погибают… А через 20 лет состоявшийся бизнесмен Огнев встречает Машу, как две капли воды похожую на Катю, которую он любил всю жизнь и которая стала его наваждением.

Работа над многосерийным фильмом длилась полтора года. Снимали не только в Украине, но и в других странах — Грузии, Испании, даже Иордании.

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