Актер «Ничто не случается дважды» Максим Дрозд: Оксана Байрак — хозяйка площадки

Одну из главных ролей в фильме «Ничто не случается дважды» сыграл непревзойденный актер и любимец зрителей — Максим Дрозд. Эксклюзивно для сайта STB.UA Максим рассказал о работе с режиссером Оксаной Байрак, откуда черпает актерский талант и что для него любовь. Читайте далее.

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Максим, вы уже не в первый раз сотрудничаете с Оксаной Байрак. Расскажите, чем вас заинтересовал этот проект? Как вы в него попали?

Всегда интересно сниматься у режиссера, который сам пишет сценарий. У Оксаны Байрак же не просто сценарии, а настоящие художественные произведения. Она одна из немногих режиссеров, настолько тонко чувствующих драматургию и взаимоотношения между людьми. Байрак — хозяйка площадки, которая придумывает историю и воплощает ее до «точки» — доводя актерские и режиссерские задумки до конца. Поэтому всегда интересно работать с таким сценарием, с потрясающей человеческой небанальной историей.

Все знают о так называемой «школе Оксаны Байрак». В чем она заключалась для вас?

Скажу вам так, это Оксана Байрак попала в школу Максима Дрозда (смеется. — Прим. ред.) Оксана — потрясающая женщина и прекрасный режиссер, который знает, чего хочет, требует этого и добивается поставленных целей. Естественно, любое индивидуальное начало будет сопротивляться. Но к Оксане Байрак нужно прислушиваться, так ты услышишь что-то новое о себе и чему-то научишься.

Расскажите, как проходили съемки «Ничто не случается дважды»?

Вы знаете, многие журналисты спрашивают: «что запомнилось, какой любимый эпизод» и прочее. А я же на площадке работаю! Порой съемочный день длится 12 часов. У меня, к примеру, в 8 утра веселая и непринужденная сцена. А далее уже с 12:00 до 15:00 снимаем тяжелую сцену расставания с любимой женщиной. Во время первой сцены я уже держу нужное состояние той сцены, которая будет сниматься через 4 часа. Я очень требовательный к себе! Отсматриваю снятые сцены на площадке и сразу делаю работу над ошибками. Никаких «после» или «потом»! На площадке у Оксаны всегда царит хорошая, рабочая и творческая атмосфера, пронизанная любовью к материалу, над которым мы совместно работаем.

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Максим, как вы готовились к роли?

Так как я закончил школу-студию МХАТ, то для меня авторитетным в этом вопросе всегда является Константин Сергеевич Станиславский. Он говорил о работе актера так: творческое подсознание артиста, которому точно поставлена режиссерская задача. Я пользуюсь его вот такой напоминалкой и пытаюсь запустить собственное творчество. Также говорил о том, что мало творческого подсознания — надо постоянно наблюдать. Естественно, у меня на эту роль у меня были свои взгляды и мнение. Оксане Ивановне я представил несколько вариантов видения персонажа, его поступков и поведения. Она же находит звучание и отбирает.

А вы импровизируете на площадке?

Станиславский всегда оставлял место для нужной импровизации, но при точно поставленной режиссерской задаче. Ведь внутри конкретного рисунка мы имеем место на любую импровизацию.

Какую роль вы мечтаете сыграть?

Жана Вальжана из романа Виктора Гюго «Отверженные». Этот образ привлекает меня диапазоном роли.

Фильм «Ничто не случается дважды» — это история о невероятной любви. А что для вас любовь?

Умение терпеть, прощать, поступаться своими принципами и своим «Я» ради близкого. Наверное, это и есть любовь.

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Источник фото: социальные сети Максима Дрозда

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