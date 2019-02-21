Актриса «Ничто не случается дважды» Надежда Мейхер: Я безумно люблю сказки

Одну из главных ролей в фильме «Ничто не случается дважды» сыграла Надежда Мейхер. Это ее дебют в большом кино. Эксклюзивно для сайта STB.UA певица и телеведущая рассказала, чем ее героиня запомнится зрителям, боялась ли «школы Оксаны Байрак» и что убедило принять участие в проекте. Читайте далее.

Больше по теме: Режиссер «Ничто не случается дважды» Оксана Байрак: В любви — все или ничего

Надежда, это ваша первая серьезная роль в кино. Расскажите, что убедило вас принять участие в проекте?

Ранее мне уже поступали предложения сняться в художественных полнометражных фильмах, но до реализации дело не дошло. Об Оксане Байрак наслышана давно и много. Знала, что у нее были интересные и громкие проекты. Я согласилась, ведь Оксана — невероятно сильный режиссер. При первой встрече мы моментально нашли общий язык. У меня была дрожь по телу от сюжета фильма и судьбы моей героини. О такой роли можно только мечтать! В одном из моих фото в Instagram Байрак увидела образ Раисы. Мы даже оставили прическу, как на том фото. Первое, что я спросила, — уверена ли она в своем выборе? Одно дело быть похожей внешне, а другое — отобразить характер и показать актерский профессионализм. Режиссер заверила, что абсолютно уверена. Всех актеров она выстраивает под героев так, как она это видит. Просила только об одном: никаких курсов актерского мастерства. Ни в коем случае (улыбается. — Прим. ред.)!

Многие актеры отмечают так называемое шестое чувство Оксаны Байрак. Она чувствует своих актеров и героев…

Именно на этом мы сошлись. Ведь мой мир тоже переполнен мистикой, интуицией и удивительными не связанными друг с другом событиями, которые перерастают во что-то судьбоносное. Я чувствовала себя с Оксаной очень комфортно. У нас были гармоничные отношения. Все моменты воспринимала как опыт — эмоции надо использовать в нужный момент.

Не боялись «школы Оксаны Байрак»?

Нет, я очень самокритичный человек. Делаю все на максимум. Для меня невыносимо и нетерпимо, когда ко мне не требовательны. Или когда замечания совершенно не относятся к делу. Я пришла в кино не просто так. Хотелось бы сделать все возможное, чтобы моя героиня была воспринята максимально эмоционально. Раиса — очень сложный персонаж. Необходимо отдаваться на 100%. А такого режиссера, как Оксана, я готова слушать вечно.

Расскажите немного больше о своей героине Раисе.

Раиса — этакий персонаж из 90-х годов. Время было непростое и неоднозначное. Она пыталась выжить и стать счастливой. Хотела любить и быть любимой.

Какие черты привлекали, а что отталкивало в героине?

Могу честно сказать, в героине особо ничего не привлекало. Скорее, все отталкивало. Была работа на сопротивление, когда у тебя с персонажем конфликт. Что бы она ни сделала, ты себе, как Надя, говоришь: я бы так не смогла поступить. Много тяжелых сцен, очень эмоциональная роль. Каждая несет большой спектр эмоций в разных проявлениях.

На ваш взгляд, чем героиня запомнится зрителям?

Не могу дать ответ на этот вопрос. Но одно скажу точно: никто не останется равнодушен. Кому-то будет ее жаль, а кто-то искренне возненавидит.

Расскажите о самых любимых и сложных сценах?

Каждая сцена по-своему хороша. Не считаю, что сыграть смерть — самая сложная сцена. Мне сложнее играть затишье, чем эмоциональный всплеск. К героине относилась с трепетом и вниманием. В каждой сцене необходимо сыграть правдоподобно. Если ты решаешь для себя, что какая-то сцена любимая, а какая-то нет, то, войдя в кадр, уже не сможешь сосредоточиться на главном. Это неправильно. Относительно музыки и кино смотрю так — верю себе или нет. Это меня волнует больше всего.

Как считаете, вы справились? Зрители вам поверят?

Все в этом мире относительно. У каждого своя правда и свое понимание подлинного. Поэтому пусть зритель решает, верить моей героине или нет. Я же прожила эту роль максимально.

Есть роли, которые вы бы хотели еще сыграть?

Безумно люблю сказки и хочу сыграть в одной из них. К сожалению, у нас их не так часто снимают. Также люблю исторические фильмы: что-то связанное с королями, рыцарями и военными годами. Меня привлекают ретро и винтаж.

Надежда, что бы вы пожелали нашим читателям?

Читателям сайта STB.UA желаю в первую очередь душевной гармонии и внутреннего света. И помнить, что любое препятствие необходимо воспринимать как шанс внутреннего роста и возможность стать ближе к Богу.

Больше по теме: Актриса «Ничто не случается дважды» Екатерина Тышкевич: в фильме каждая сцена — любимая

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ