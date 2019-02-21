Актриса «Ніщо не трапляється двічі» Надія Мейхер: Я шалено люблю казки

Одну з головних ролей у фільмі «Ніщо не трапляється двічі» зіграла Надія Мейхер. Це її дебют у великому кіно. Ексклюзивно для сайту STB.UA співачка і телеведуча розповіла, чим її героїня запам’ятається глядачам, чи боялася «школи Оксани Байрак» і що переконало взяти участь у проекті. Читайте далі.

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Надіє, це ваша перша серйозна роль у кіно. Розкажіть, що переконало вас взяти участь у проекті?

Раніше мені вже надходили пропозиції знятися в художніх повнометражних фільмах, але до реалізації справа не доходила. Про Оксану Байрак чула давно і багато. Знала, що у неї були цікаві й гучні проекти. Я погодилася, адже Оксана — неймовірно сильний режисер. Під час першої зустрічі ми моментально знайшли спільну мову. У мене було тремтіння по тілу від сюжету фільму і долі моєї героїні. Про таку роль можна тільки мріяти! В одному з моїх фото в Instagram Байрак побачила образ Раїси. Ми навіть залишили зачіску, як на тому фото. Перше, що я запитала, — чи впевнена вона у своєму виборі? Одна справа бути схожою зовні, а інша — відобразити характер і показати акторський професіоналізм. Режисер запевнила, що абсолютно впевнена. Всіх акторів вона вибудовує під героїв так, як вона це бачить. Просила тільки про одне: ніяких курсів акторської майстерності. В жодному разі (посміхається. — Прим. ред.)!

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Саме на цьому ми зійшлися. Адже мій світ теж переповнений містикою, інтуїцією і дивовижними не пов’язаними одна з одною подіями, які переростають у щось доленосне. Я почувалася з Оксаною дуже комфортно. У нас були гармонійні взаємини. Всі моменти сприймала як досвід — емоції треба використовувати в потрібний момент.

Не боялися «школи Оксани Байрак»?

Ні, я дуже самокритична людина. Роблю все на максимум. Для мене нестерпно і нетерпимо, коли до мене не вимогливі. Або коли зауваження абсолютно не стосуються справи. Я прийшла в кіно не просто так. Хотілося б зробити все можливе, щоб моя героїня була сприйнята максимально емоційно. Раїса — дуже складний персонаж. Необхідно віддаватися на 100%. А такого режисера, як Оксана, я готова слухати вічно.

Розкажіть трохи більше про свою героїню Раїсу.

Раїса — такий собі персонаж з 90-х років. Час був непростий і неоднозначний. Вона намагалася вижити і стати щасливою. Хотіла кохати і бути коханою.

Які риси приваблювали, а що відштовхувало в героїні?

Можу чесно сказати, в героїні особливо нічого не приваблювало. Швидше за все, відштовхувало. Була робота на опір, коли у тебе з персонажем конфлікт. Що б вона не зробила, ти собі, як Надя, говориш: я б так не змогла вчинити. Багато важких сцен, дуже емоційна роль. Кожна несе великий спектр емоцій в різних проявах.

На ваш погляд, чим героїня запам’ятається глядачам?

Не можу дати відповідь на це питання. Але одне скажу точно: ніхто не залишиться байдужим. Комусь буде її шкода, а хтось щиро зненавидить.

Розкажіть про найулюбленіші та найскладніші сцени?

Кожна сцена по-своєму гарна. Не вважаю, що зіграти смерть — найскладніша сцена. Мені складніше грати затишшя, ніж емоційний сплеск. До героїні ставилася з трепетом та увагою. У кожній сцені необхідно зіграти правдоподібно. Якщо ти вирішуєш для себе, що якась сцена улюблена, а якась ні, то, увійшовши в кадр, вже не можеш зосередитися на головному. Це неправильно. Щодо музики і кіно, то дивлюся так — вірю собі чи ні. Це мене хвилює найбільше.

Як вважаєте, ви впоралися? Глядачі вам повірять?

Все в цьому світі відносно. У кожного своя правда і своє розуміння справжнього. Тому нехай глядач вирішує, вірити моїй героїні чи ні. Я прожила цю роль максимально.

Є ролі, які ви б хотіли ще зіграти?

Шалено люблю казки і хочу зіграти в одній з них. На жаль, у нас їх не так часто знімають. Також люблю історичні фільми: щось пов’язане з королями, лицарями і воєнними роками. Мене приваблюють ретро та вінтаж.

Надіє, що б ви побажали нашим читачам?

Читачам сайту STB.UA бажаю насамперед душевної гармонії та внутрішнього світла. Та пам’ятати, що будь-яку перешкоду необхідно сприймати як шанс внутрішнього росту і можливість стати ближчим до Бога.

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