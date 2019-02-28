Актор «Ніщо не трапляється двічі» Максим Дрозд: Оксана Байрак — господарка майданчику

Одну з головних ролей у фільмі «Ніщо не трапляється двічі» зіграв неперевершений актор і улюбленець глядачів — Максим Дрозд. Ексклюзивно для сайту STB.UA Максим розповів про роботу з режисером Оксаною Байрак, звідки черпає акторський талант і що для нього кохання. Читайте далі.

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Максим, ви вже не в перший раз співпрацюєте з Оксаною Байрак. Розкажіть, чим вас зацікавив цей проект? Як ви в нього потрапили?

Завжди цікаво зніматися у режисера, який самостійно пише сценарій. У Оксани Байрак ж не просто сценарії, а справжні художні твори. Вона одна з небагатьох режисерів, що настільки тонко відчувають драматургію і взаємини між людьми. Байрак — господарка майданчику, яка придумує історію і втілює її до «точки» — доводячи акторські та режисерські задуми до кінця. Тому завжди цікаво працювати з таким сценарієм, з приголомшливою людською небанальною історією.

Всі знають про так звану «школу Оксани Байрак». У чому вона полягала для вас?

Скажу вам так, це Оксана Байрак потрапила в школу Максима Дрозда (сміється. — Прим. Ред.) Оксана — приголомшлива жінка і прекрасний режисер, яка знає, чого хоче, вимагає цього та домагається поставлених цілей. Природно, будь-який індивідуальний початок буде чинити опір. Але до Оксани Байрак потрібно прислухатися, так ти почуєш щось нове про себе і чогось навчишся.

Розкажіть, як проходили зйомки «Ніщо не трапляється двічі»?

Ви знаєте, багато журналістів запитують: «що запам’яталося, який улюблений епізод» та інше. А я ж на майданчику працюю! Часом знімальний день триває 12 годин. У мене, наприклад, о 8 ранку весела і невимушена сцена. А далі вже з 12:00 до 15:00 знімаємо важку сцену розставання з коханою жінкою. Під час першої сцени я вже тримаю потрібний стан тієї сцени, яка буде зніматися через 4 години. Я дуже вимогливий до себе! Переглядаю відзняті сцени на майданчику і відразу роблю роботу над помилками. Ніяких «після» або «потім»! На майданчику біля Оксани завжди панує хороша, робоча та творча атмосфера, пронизана любов’ю до матеріалу, над яким ми спільно працюємо.

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Максиме, як ви готувалися до ролі?

Так як я закінчив школу-студію МХАТ, то для мене авторитетним в цьому питанні завжди є Костянтин Сергійович Станіславський. Він говорив про роботу актора так: творча підсвідомість артиста, якому точно поставлена ​​режисерське завдання. Я користуюся його ось такою напоминалкою і намагаюся запустити власну творчість. Також говорив про те, що мало творчої підсвідомості — треба постійно спостерігати. Авжеж, у мене на цю роль у мене були свої погляди й думки. Оксані Іванівні я представив декілька варіантів бачення персонажа, його вчинків і поведінки. Вона ж знаходить звучання і відбирає.

А ви імпровізіруете на знімальному майданчику?

Станіславський завжди залишав місце для потрібної імпровізації, але при точно поставленій режисерській задачі. Адже всередині конкретного малюнка ми маємо місце на будь-яку імпровізацію.

Яку роль ви мрієте зіграти?

Жана Вальжана з роману Віктора Гюго «Знедолені». Цей образ приваблює мене діапазоном ролі.

Фільм «Ніщо не трапляється двічі» — це історія про неймовірного кохання. А що для вас означає кохання?

Вміння терпіти, прощати, поступатися своїми принципами і своїм «Я» заради ближнього. Напевно, це і є кохання.

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Джерело фото: соціальні мережі Максима Дрозда

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