«Ніщо не трапляється двічі»: Оксана Байрак анонсувала 2 сезон

Режисер «Ніщо не трапляється двічі» Оксана Байрак анонсувала на особистій сторінці в Instagram 2 сезон фільму. Читайте докладніше.

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Фільм «Ніщо не трапляється двічі» в перші ж дні прем’єри не лише став лідером слоту, а й завоював серця мільйонів телеглядачів.

«Ніщо не трапляється двічі» — багатошарова сага про кохання, що поєднує в собі кілька жанрів: мелодраму, трилер, драму і навіть детектив. За сюжетом на початку 90-х у військове прикордонне містечко приїжджають молодята Дмитро і Катя Богданові. Юна Катя закохується в замполіта Вадима Огнєва. Мирне життя в містечку закінчується драмою, в результаті чого кілька головних героїв гинуть… А за 20 років успішний бізнесмен Огнєв зустрічає Машу, як дві краплі води схожу на Катю, яку він кохав усе життя і яка стала його маною.

Робота над багатосерійним фільмом тривала півтора року. Знімали не лише в Україні, а й у інших країнах — Грузії, Іспанії, навіть Йорданії.

Режисер фільму Оксана Байрак оголосила шанувальникам радісну новину — другому сезону «Ніщо не трапляється двічі» бути:

«Будь ласка, не кидайте в мене каміння обурення. Буде другий сезон. Щаслива, що фільм всіх так приголомшив!»

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