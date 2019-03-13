«Ничто не случается дважды»: Оксана Байрак анонсировала 2 сезон

Режиссер «Ничто не случается дважды» Оксана Байрак анонсировала на личной страничке в Instagram 2 сезон фильма. Читайте подробнее.

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Фильм «Ничто не случается дважды» в первые же дни премьеры не только стал лидером слота, но и завоевал сердца миллионов телезрителей.

«Ничто не случается дважды» — многослойная сага о любви, сочетающая в себе несколько жанров: мелодраму, триллер, драму и даже детектив. По сюжету в начале 90-х в военный пограничный городок приезжают молодожены Дмитрий и Катя Богдановы. Юная Катя влюбляется в замполита Вадима Огнева. Мирная жизнь в городке заканчивается драмой, в результате чего несколько главных героев погибают… А через 20 лет состоявшийся бизнесмен Огнев встречает Машу, как две капли воды похожую на Катю, которую он любил всю жизнь и которая стала его наваждением.

Работа над многосерийным фильмом длилась полтора года. Снимали не только в Украине, но и в других странах — Грузии, Испании, даже Иордании.

Режиссер фильма Оксана Байрак объявила поклонникам радостную новость — второму сезону «Ничто не случается дважды» быть:

«Пожалуйста, не кидайте в меня камни негодования. Будет второй сезон. Счастлива, что фильм всех так потряс!»



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от байрак оксана (@ksanabayrak) 22 Фев 2019 в 3:29 PST

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