Катерина Ковальчук: біографія, творчість та всі новини про актрису

Талановита артистка театру та кіно Катерина Ковальчук зіграє головну роль у костюмованій драмі «Кріпосна». А вже cьогодні о 20:00 року глядачі зможуть поринути у період 19 століття та насолодитися переглядом серіалу. Як актриса стала зіркою Голлівуду та підкорила вітчизняних режисерів? Біографію та про творчий шлях Катерини Ковальчук читайте в матеріалі.

Повне ім’я: Катерина Леонідівна Ковальчук

Дата народження: 20 лютого 1993 р.

Місце народження: Санкт-Петербург

Діяльність: актриса театру та кіно

Сімейний стан: незаміжня

Місце проживання: Голлівуд

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Дитинство та юність. Катерина Ковальчук народилася та виросла в Санкт-Петербурзі. Після школи вступила до Санкт-Петербурзького інституту гуманітарної освіти на спеціальність «Акторське мистецтво». Навчання закінчила 2005 року.

Початок акторської кар’єри. Свої перші акторські кроки в театрі дівчина зробила ще під час навчання в інституті. Але шлях на екран почався у світовій кузні кіно — Голлівуді.

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Катерина активно вела свої сторінки в соціальних мережах: викладала фото та відеороботи. Одного разу зовсім випадково дівчина познайомилася в інтернеті з американськими кінематографістами. Вони відразу розгледіли талант та майстерність Каті. В результаті — американський режисер запропонував Катерині Ковальчук виконати головну роль у короткому метрі «Рядовий». Стрічку знімала американська студія Tunnell Mill Pictures у 2015 році.

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Серіал «Кріпосна». Близько 100 актрис пробувалися на роль головної героїні костюмованої драми «Кріпосна». Але вона дісталася найкращій — Катерині Ковальчук.

Її персонаж — 18-річна Катерина Вербицька, що належить багатим поміщикам Червінським. Дівчина отримала виховання нічим не гірше, ніж у дворян. Але незважаючи на розум та красу, вона — лише чужа власність. Героїні Катерини Ковальчук в серіалі «Кріпосна» доведеться дізнатися про жорстокість світу ХІХ століття та поборотися за власну свободу.

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Ролі Катерини Ковальчук у кіно

2018

«Две сестры» — Антоніна, кінокомпанія «Русский проект».

«Как гусар во времени путешествовал» — Катя (головна роль), Comedy Club Production.

2017

«Девушка с плеером» — Ніка (головна роль), Cinergy Productions LTD.

«Кріпосна» — Катерина (головна роль), StarLight Films, Film UA.

«Чудотворная» — Агафія (головна роль), кінокомпанія «Фаворит-Фільм».

«Hardin» — Хелен М’Роуз, Bentley & Associates Motion Pictures.

«Министерство» — Яна, кіностудія «КИТ».

«Исступление» — Глорія (головна роль), North Film Factory.

2016

«Измена» — Даша (головна роль).

2015

«Рядовой» — Камден (головна роль), Tunnell Mill Pictures.

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Ролі Катерини Ковальчук у театрі

«Август: графство Осейдж» — Вайолет (реж. Каргін С. К.)

«Травести» — Карр, Беннет, Тцара, Сесілі, Гвендолен (реж. Каргін С. К.)

«Семь мисок, семь ложек» — Баба Люся (реж. Краско І. І.)

«Фантазии Фарьятьева» — Любочка (реж. Толубєєва К. Д.)

«Хористка» — Бариня (дружина) (реж. Лосєв С. В.)

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