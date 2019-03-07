ZBSband — «8-ма Марта»: дивитися кліп (ПРЕМ’ЄРА)

Переможці 9-го сезону вокального шоу «Х-фактор» ZBSband випустили гумористичну пісню і кліп під назвою «8-ма Марта», в якому запрошеною зіркою стала наставниця гурту у проекті «Х-фактор» Настя Каменських. Читайте подробиці.

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Дивіться кліп гурту ZBSband «8-ма Марта» просто зараз!

Сьогодні на офіційному YouTube-каналі гурту ZBSband відбувся реліз нового кліпу, приуроченого до 8 Березня. Режисерами кліпу виступили самі солісти – Владислав Оніщенко та Богдан Буйлук.

Настя Каменських — наставниця ZBSband в шоу «Х-фактор» — підтримала хлопців, взявши участь у записі треку і з’явившись у відеороботі. За сюжетом кліпу артистка зіграла роль примхливої суперзірки, яку молоді музиканти запрошують знятися в кліпі. Але вона відмовляє і їм доводиться шукати вихід із ситуації. Вони знаходять картонну фігурку Насті, яка стає предметом обожнювання самотнього чоловіка. До слова, його роль виконав популярний актор Костянтин Корецький, який також відомий глядачам своїми ролями в численних фільмах і серіалах.

«Настя нам подобається дуже давно. А після знайомства ми остаточно і безповоротно закохалися, і любов ця, ми так собі прикинули, що взаємна. Тому що Настя – вона наша… своя… До кастингу «Х-фактор» ми і уявити собі не могли, що вже через півроку запишемо пісню з нею! Настя додала в нашу народно-галактичну творчість нотки жіночності, нотки професіоналізму і нотки попадання в нотки. Це наш перший авторський дует із зіркою, на яку ми раніше дивилися через телескоп, а тепер можемо торкнутися, обійняти і привітати з восьмим днем ​​весни!» – поділилися хлопці.

Настя Каменських також прокоментувала роботу з ZBSband:

«У мене немає сумніву в тому, що дуже скоро про цих хлопців говоритимуть абсолютно всі! Адже те, яким вони бачать свою творчість, і те, як вони об’єднують театр, музику і гумор, — це щось неймовірне. Я вірю в їхнє велике майбутнє і була дуже рада підтримати їх в цій роботі».

Після перемоги в шоу «Х-фактор» ZBSband не перестають дивувати шанувальників і вже встигли засвітитися у двох гучних проектах, які підірвали інтернет: з’явилися в кліпі Насті Каменських «Попа, как у Ким», а потім взяли участь у створенні пародії Володимира Остапчука на цю ж пісню — «Укршоубиз».

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Нагадаємо, що гурт ZBSband став фаворитом серед учасників шоу «Х-Фактор»-9 з першої появи в ефірі. Відео з кастингу гурту набрало понад 1 млн переглядів у рекордно короткі терміни і потрапило в тренди YouТube, а судді одноголосно проголосували за те, щоб хлопці стали учасниками проекту.

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