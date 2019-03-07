ZBSband — «8-ма Марта»: смотреть клип (ПРЕМЬЕРА)

Победители 9-го сезона вокального шоу «Х-фактор» ZBSband выпустили юмористическую песню и клип под названием «8-ма Марта», в котором приглашенной звездой стала наставница группы по проекту «Х-фактор» Настя Каменских. Читайте подробности.

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Смотрите клип группы ZBSband «8-ма Марта» прямо сейчас!

Сегодня на официальном YouTube-канале группы ZBSband состоялся релиз нового клипа, приуроченного к 8 Марта. Режиссерами клипа выступили сами солисты – Владислав Онищенко и Богдан Буйлук.

Настя Каменских — наставница ZBSband в шоу «Х-фактор» — поддержала ребят, приняв участие в записи трека и появившись в видеоработе. По сюжету клипа артистка сыграла роль капризной суперзвезды, которую молодые музыканты приглашают сняться в клипе. Но она отказывает и им приходится находить выход из ситуации. Они находят картонную фигурку Насти, которая становится предметом обожания одинокого мужчины. К слову, его роль исполнил популярный актер Константин Корецкий, который также известен зрителям своими ролями в многочисленных фильмах и сериалах.

«Настя нам нравится очень давно. А после знакомства мы окончательно и бесповоротно влюбились, и любовь эта, мы так себе прикинули, что взаимная. Потому что Настя – она наша.. своя… До кастинга «Х-фактор» мы и представить себе не могли, что уже через полгода запишем песню с ней! Настя добавила в наше народно-галактическое творчество нотки женственности, нотки профессионализма и нотки попадания в нотки. Это наш первый авторский дуэт со звездой, на которую мы раньше смотрели через телескоп, а теперь можем потрогать, приобнять и поздравить с восьмым днём весны!» – поделились ребята.

Настя Каменских также прокомментировала работу с ZBSband:

«У меня нет сомнения в том, что очень скоро об этих ребятах будут говорить абсолютно все! Ведь то, каким они видят свое творчество, и то, как они объединяют театр, музыку и юмор, — это что-то невероятное. Я верю в их большое будущее и была очень рада поддержать их в этой работе».

После победы в шоу «Х-фактор» ZBSband не перестают удивлять поклонников и уже успели засветиться в двух громких проектах, которые взорвали интернет: появились в клипе Насти Каменских «Попа, как у Ким», а затем приняли участие в создании пародии Владимира Остапчука на эту же песню — «Укршоубиз».

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Напомним, что группа ZBSband стала фаворитом среди участников шоу «Х-Фактор»-9 с самого первого появления в эфире. Видео с кастинга группы набрало более 1 млн просмотров в рекордно короткие сроки и попало в тренды Youtube, а судьи единогласно проголосовали за то, чтобы ребята стали участниками проекта.

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