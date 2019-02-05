Учасник Національного відбору на Євробачення-2019 гурт KAZKA поділився своїми враженнями після жеребкування та розповів про те, що планує казковий виступ. Чого очікувати від музикантів, у творчість яких вже встигли закохатися мільйони слухачів, читайте в матеріалі.

Більше на тему: KAZKA на Нацвідборі 2019: Робимо крок до здійснення великої мрії

Що відчували після жеребкування?

Мандраж, адже до Нацвідбору залишається все менше часу!

Як вам номер, який ви витягнули?

Більш відповідний нам номер складно було б витягти. Тріо під номером 3!

Вже минуло достатньо часу після жеребкування. Майже всі представили конкурсні пісні. Кого зараз вважаєте своїм головним конкурентом?

Нікого. І не тому, що в Нацвідборі не беруть участь сильні артисти. Навпаки, всі виконавці достойні та кожен з гідністю може представити Україну на Євробаченні в Ізраїлі. Але найбільші конкуренти нам – ми самі. Адже найскладніше завдання – це впоратися з власним хвилюванням, відповідальністю та виступити якомога краще.

Продовжіть фразу: вам потрібна перемога, бо…

Так ми зможемо втілити свою головну мету в життя і познайомити весь світ з українською душею!

Що хочете передати своїм прихильникам, людям, які вболівають за вас?

Що ми цінуємо це, як ніколи. Не знаємо, як справлялися б зараз без них. Любимо усіма трьома серцями!

Більше на тему: Гурт KAZKA: топ-5 найкращих пісень

Зараз багато є тих, хто розбирає конкурсні пісні на частини та говорять про них щось погане. Ваше ставлення до такої критики?

Ми могли б зараз сказати, що байдуже. Та це неправда. Звичайно, ми все слухаємо, читаємо і часто приймаємо все це занадто близько до серця. Але воювати та відстоювати себе ми будемо не в соціальних мережах, а на сцені!

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ