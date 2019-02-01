Гурт KAZKA вважають головним претендентом на перемогу в Національному відборі на Євробачення-2019. Музиканти визначили для себе одне надзавдання: презентацію української культури світу. Для артистів участь у конкурсі – це можливість на повний голос заявити про Україну. Бажаємо успіху KAZKA в реалізації їхніх планів, а саме зараз давайте насолоджуватися найкращими піснями гурту!

KAZKA – «Дива»



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KAZKA – «APART»



KAZKA – «Сама»



KAZKA – «Свята»



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KAZKA – «Плакала»



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