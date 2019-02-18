Финалист Национального отбора на Евровидение-2019 группа KAZKA поведала, кого считает главным конкурентом. Чего ожидать в финале от музыкантов, в творчество которых уже успели влюбиться миллионы слушателей, читайте в материале.

Больше по теме: KAZKA на Нацотборе 2019: Делаем шаг к осуществлению великой мечты

Кого сейчас считаете своим главным конкурентом?

Никого. И не потому, что в Нацотборе не принимают участие сильные артисты. Наоборот, все исполнители достойные и каждый хорошо может представить Украину на Евровидении в Израиле. Но самые большие конкуренты нам – мы сами. Ведь самая сложная задача – это справиться с собственными волнением, ответственностью и выступить как можно лучше.

Продолжите фразу: вам нужна победа, потому что…

Так мы сможем воплотить свою главную цель в жизни и познакомить весь мир с украинской душой!

Что хотите передать своим поклонникам, людям, которые болеют за вас?

Что мы ценим это, как никогда. Не знаем, как справлялись бы сейчас без них. Любим всеми тремя сердцами!

Больше по теме: Группа KAZKA: топ-5 лучших песен

Как вы относитесь к критике вашего творчества?

Мы могли бы сейчас сказать, что нам все равно. Но это неправда. Конечно, мы все слушаем, читаем и часто принимаем все это слишком близко к сердцу. Но воевать и отстаивать себя мы будем не в социальных сетях, а на сцене!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ