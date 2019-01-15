25 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра масштабної костюмованої драми «Кріпосна» виробництва Starlight Films і Film.ua. Поринути в епоху 19 століття можна вже на сторінках книги, яку Клуб сімейного дозвілля і телеканал СТБ випустили за мотивами однойменного серіалу. Подробиці — в матеріалі.

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1 січня телеканал СТБ, Stralight Films, Film.ua у партнерстві з Клубом сімейного дозвілля випустили книгу за мотивами серіалу «Кріпосна». Історія складатиметься з двох частин. Перша книга вже у продажу. У читачів є можливість зануритися в 19 століття кохання, дуелей, благородства та підступності. Вони познайомляться із сюжетом та головною героїнею — Катериною Вербицькою.

Юна Катя красива та розумна. Волею своєю хрещеної матері її виховали як панянку благородної крові. Але для всього світу вона — кріпосна найбагатшого поміщика Петра Червінського.

Випадкова зустріч з палким та шляхетним дворянином Олексієм Косачем стала для дівчини найщасливішою подією в житті. Але чи варто Катерині мріяти про щось більше, якщо хазяйський син Григорій готовий на все, аби здобути таку красиву іграшку, а за найменший непослух норовливу дівчину можуть продати, обміняти, програти в карти або просто вбити? І чи готовий буде Олексій боротися за свою обраницю, коли дізнається, що вона — просто майно без прав на бажання, мрії та кохання?

Головні автори оригінального твору: Валентина Шевяхова, Тала Пристаєцька, Ольга Кржечевська.

Літературна обробка: Ігор Назаренко.

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