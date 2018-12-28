Учасники «Зважені та щасливі»-8: фото до та після проекту
8 сезон «Зважені та щасливі» завершився грандіозною перемогою Червоної команди. Сині також отримали грошову винагороду за перемогу в домашньому схудненні. Всі 9 команд з’явилися у фіналі, щоб показати, яку роботу вони виконали протягом довгих місяців. Аби дізнатися, як змінилися команди, — дивіться фото учасників до та після проекту «Зважені та щасливі»-8 в матеріалі.
Наталя і Валентина Маценки (Фіолетові)
Наталя
До: 156 кг
Після: 118 кг
Схудла на 38 кг
Валентина
До: 118 кг
Після: 81 кг
Схудла на 37 кг
Борис і Катерина Місішини (Помаранчеві)
Борис
До: 129 кг
Після: 97 кг
Схуд на 32 кг
Катя
До: 145 кг
Після: 112 кг
Схудла на 33 кг
Наталія Макаренко та Аліна Радомська (Коричневі)
Наталя
До: 112 кг
Після: 81 кг
Схудла на 31 кг
Аліна
До 95 кг
Після: 72 кг
Схудла на 23 кг
Євгенія Маркова та Вероніка Бадьорна (Блакитні)
Євгенія
До: 156 кг
Після: 99 кг
Схудла на 57 кг
Вероніка
До: 127 кг
Після: 88 кг
Схудла на 39 кг
Сюзанна і Богдан Ремські (Зелені)
Сюзанна
До: 105 кг
Після: 71 кг
Схудла на 34 кг
Богдан
До: 187 кг
Після: 123 кг
Схуд на 64 кг
Наталія та Сашко Валігурські (Сині) – переможці домашнього схуднення
Наталія
До: 140 кг
Після: 82 кг
Схудла на 58 кг
Сашко
До: 195 кг
Після: 105 кг
Схуд на 90 кг
Людмила та Наталія Мотики (Жовті)
Людмила
До: 128 кг
Після: 68 кг
Схудла на 60 кг
Наталія
До: 120 кг
Після: 84 кг
Схудла на 36 кг
Іван та Оля Нестерові (Рожеві)
Іван
До: 108 кг
Після: 67 кг
Схуд на 41 кг
Оля
До: 135 кг
Після: 92 кг
Схудла на 45 кг
Олег і Богдан Буряки (Червоні) – переможці 8 сезону «Зважені та щасливі»
Олег
До: 158 кг
Після: 89 кг
Схуд на 69 кг
Богдан
До: 168 кг
Після: 93 кг
Схуд на 75 кг