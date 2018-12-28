8 сезон «Зважені та щасливі» завершився грандіозною перемогою Червоної команди. Сині також отримали грошову винагороду за перемогу в домашньому схудненні. Всі 9 команд з’явилися у фіналі, щоб показати, яку роботу вони виконали протягом довгих місяців. Аби дізнатися, як змінилися команди, — дивіться фото учасників до та після проекту «Зважені та щасливі»-8 в матеріалі.

Наталя і Валентина Маценки (Фіолетові)

Наталя

До: 156 кг

Після: 118 кг

Схудла на 38 кг

Валентина

До: 118 кг

Після: 81 кг

Схудла на 37 кг

Борис і Катерина Місішини (Помаранчеві)

Борис

До: 129 кг

Після: 97 кг

Схуд на 32 кг

Катя

До: 145 кг

Після: 112 кг

Схудла на 33 кг

Наталія Макаренко та Аліна Радомська (Коричневі)

Наталя

До: 112 кг

Після: 81 кг

Схудла на 31 кг

Аліна

До 95 кг

Після: 72 кг

Схудла на 23 кг

Євгенія Маркова та Вероніка Бадьорна (Блакитні)

Євгенія

До: 156 кг

Після: 99 кг

Схудла на 57 кг

Вероніка

До: 127 кг

Після: 88 кг

Схудла на 39 кг

Сюзанна і Богдан Ремські (Зелені)

Сюзанна

До: 105 кг

Після: 71 кг

Схудла на 34 кг

Богдан

До: 187 кг

Після: 123 кг

Схуд на 64 кг

Наталія та Сашко Валігурські (Сині) – переможці домашнього схуднення

Наталія

До: 140 кг

Після: 82 кг

Схудла на 58 кг

Сашко

До: 195 кг

Після: 105 кг

Схуд на 90 кг

Людмила та Наталія Мотики (Жовті)

Людмила

До: 128 кг

Після: 68 кг

Схудла на 60 кг

Наталія

До: 120 кг

Після: 84 кг

Схудла на 36 кг

Іван та Оля Нестерові (Рожеві)

Іван

До: 108 кг

Після: 67 кг

Схуд на 41 кг

Оля

До: 135 кг

Після: 92 кг

Схудла на 45 кг

Олег і Богдан Буряки (Червоні) – переможці 8 сезону «Зважені та щасливі»

Олег

До: 158 кг

Після: 89 кг

Схуд на 69 кг

Богдан

До: 168 кг

Після: 93 кг

Схуд на 75 кг

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