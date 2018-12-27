Телеканали СТБ і UA: ПЕРШИЙ завершили прийом заявок від артистів і музичних колективів, які прагнуть представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019. Згідно з правилами, переможці першого етапу Нацвідбору –Всеукраїнського попереднього відбору – будуть оголошені на сайтах телеканалів СТБ і Суспільного мовника UA: Перший не пізніше 20 січня.

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Натомість, склад членів журі Національного відбору-2019 вже визначено. З 9 лютого в прямих ефірах оцінювати виступи учасників і разом з глядачами обирати пісню, яка представить Україну на Євробаченні, будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

Ми задоволені таким складом журі та поки не бачимо необхідності його міняти. Кожен з наших суддів професіонал, кожен сильний у своєму напрямку. Вони відмінно доповнюють один одного. Їхні оцінки і різниця поглядів на кращу пісню створюють поле для палких дискусій. Хто знає, можливо цього року на нас чекає щось нове, і наші члени журі виявлять одностайність у виборі переможця, – зазначила Наталя Франчук, керівник Національного відбору на Євробачення (телеканал СТБ).

Нагадаємо, в жовтні цього року СТБ і UA: ПЕРШИЙ повідомили про продовження співпраці з проведення Національного відбору на Євробачення.

Прямі ефіри Національного відбору-2019 пройдуть 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. Також в ефірі СТБ глядачі побачать спецпроект «Небачене Євробачення» про все, що відбувається за лаштунками головного музичного конкурсу країни.

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Музичний продюсер Національного відбору-2019 – Руслан Квінта.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Телевізійна зйомка Національного відбору пройде у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37. Квитки можна придбати за посиланнями:

https://karabas.com/tours/eurovision

https://concert.ua/ru/events/eurovision

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