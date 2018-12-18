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Ексклюзивне інтерв’ю з переможцем «Х-фактор»-8 Мішею Панчишиним

18.12.2018

Переможець 8 сезону, романтичний рокер Міша Панчишин (Ptashkin) у четвертому прямому ефірі знову вийшов на сцену «Х-фактора»! Які емоції відчуває, про творчі плани і новий кліп Міша розповів в інтерв’ю сайту STB.UA.

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Эксклюзивное интервью с победителем «Х-фактор»-8 Мишей Панчишиным

З якими емоціями ти повернувся на сцену «Х-фактора»?

Я відчуваю змішані почуття, але всі вони позитивні. В основному це ностальгія. «Х-фактор» — школа, яку потрібно пройти. Я радий повернутися туди, де мене завжди чекають. Тут я знайшов нових друзів. Познайомився з Вадимом Лисицею, який наставив мене на правильний творчий шлях.

У прямому ефірі «Х-фактора» ти презентував нову пісню «Baby», і вже в мережі є тизер кліпу. Розкажи докладніше про його сюжет.

Сюжет мого нового кліпу близький кожному. Адже у багатьох в житті була таке кохання, на яке попадався, як на одні й ті ж граблі. Наступаєш раз у раз і не робиш висновки (сміється. — Прим. ред.).

У кліпі показані фантазії дівчат про помсту своїм безтурботним коханим.

Також він продемонструє кілька сторін мого характеру, те, яким я можу бути — романтичним, агресивним, спокійним.

Значить, у кліпі глядачі побачать тебе з іншого боку?

Так, шанувальники зможуть побачити всі мої негативні сторони. І як я розплачуюсь за них муками (сміється. – Прим. ред.).

Эксклюзивное интервью с победителем «Х-фактор»-8 Мишей Панчишиным

Ти вже вдруге співпрацюєш з режисером Іоанном Зенковим. Як вам разом працюється?

Іоанн — мій близький друг. Крім роботи, він є для мене наставником, допомагаючи розкрити мене справжнього. Такого мене, якого я так довго ховав від людей. І все це пакується в красиву обкладинку відеокліпу. Думаю, що ми знімемо з ним ще багато кліпів.

Розкажи, як проходили зйомки. Чи траплялися курйозні моменти на майданчику?

Скажу відразу, в епізодичній ролі в кліпі з’явиться моя сестра Марічка. Хто буде уважним — відразу її знайде.

Так кожен момент був курйозним! Мене обливали воском, били батогами, натирали льодом – один суцільний курйоз (сміється. — Прим. ред.)!

Эксклюзивное интервью с победителем «Х-фактор»-8 Мишей Панчишиным

Які творчі плани ти б хотів реалізувати?

На цей момент перша мета — знову почати виступати. Півроку я тільки писав пісні та пропадав на студії. Але я не тільки музикант, який пише, а ще й артист.

Чи чекати нам дуету з гуртом Kazka?

Ми з Сашою — близькі друзі. Це і є наш найкращий дует! Коли я напишу гідну пісню, вона буде зобов’язана зі мною її виконати.

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Дивіться тизер відеокліпу на пісню «Baby» вже зараз!

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