Переможець «Х-фактор»-8 Михайло Панчишин розкрив подробиці свого дебютного кліпу

Вже завтра, 10 жовтня, переможець 8 сезону вокального шоу «Х-фактор» Михайло Панчишин готується представити шанувальникам свій перший музичний кліп на авторську пісню «Вода ледяная». В інтерв’ю для «Вікна-новини» музикант і продюсер Вадим Лисиця відкрили таємницю виробництва. Читайте подробиці.

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Кліп знімали в Києві, в закритому торговому центрі. Пісню написав сам Михайло, під чуйним керівництвом продюсера Вадима Лисиці. Як зазначає артист, композицію «Вода ледяная» він написав після розставання з коханою дівчиною.

«У мене був досить тривалий період переживань по втраченому коханню, я був в депресії. Сподіваюся, слухачі впізнають в пісні себе, адже подібні емоції хоч раз в житті переживав кожен з нас », — розповідає співак.

Кліп знімає телеканал СТБ. Пісню для відеокліпу вибрав продюсер Вадим Лисиця. Мета кліпу — максимально яскраво розкрити образ Михайла: емоційний, сильний, трохи марсіанин, трохи людина. У самій пісні переможець шоу себе проявив на максимум. Відеокліп і музичний альбом вийдуть вже в жовтні. Слідкуйте за анонсами!

Нагадаємо, в минулому році телеканал СТБ прийняв рішення змінити приз за перемогу у вокальному шоу «Х-фактор»: тепер замість 1 млн грн в грошовому еквіваленті артист отримує професійну підтримку від каналу на ту ж суму: запис пісні, кліп і ротацію на радіо.

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Дивіться тизер відеокліпу на пісню «Вода крижана» прямо зараз!

Уже в цю суботу, 13 жовтня, ви побачите продовження 9 сезону шоу «Х-фактор». не пропустіть!

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