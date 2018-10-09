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Телеканал СТБ / Победитель «Х-фактор»-8 Михаил Панчишин раскрыл подробности своего дебютного клипа

Победитель «Х-фактор»-8 Михаил Панчишин раскрыл подробности своего дебютного клипа

Телеканал СТБ

Уже завтра, 10 октября, победитель 8 сезона вокального шоу «Х-фактор» Михаил Панчишин готовится представить поклонникам свой первый музыкальный клип на авторскую песню «Вода ледяная». В интервью для «Вікна-новини» музыкант и продюсер Вадим Лисица приоткрыли тайну производства. Читайте подробности.

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Клип снимали в Киеве, в закрытом торговом центре. Песню написал сам Михаил, под чутким руководством продюсера Вадима Лисицы. Как отмечает артист, композицию «Вода ледяная» он написал после расставания с любимой девушкой.

«У меня был достаточно длительный период переживаний по утраченной любви, я был в депрессии. Надеюсь, слушатели узнают в песне себя, ведь подобные эмоции хоть раз в жизни переживал каждый из нас», — рассказывает певец.

клип михаила панчишина

Клип снимает телеканал СТБ. Песню для видеоклипа выбрал продюсер Вадим Лисица. Цель клипа — максимально ярко раскрыть образ Миши: эмоциональный, сильный, немного марсианин, немного человек. В самой песне победитель шоу себя проявил на максимум. Видеоклип и музыкальный альбом выйдут уже в октябре. Следите за анонсами!

клип миша панчишин

Напомним, в прошлом году телеканал СТБ принял решение изменить приз за победу в вокальном шоу «Х-фактор»: теперь вместо 1 млн грн в денежном эквиваленте артист получает профессиональную поддержку от канала на ту же сумму: запись песни, клип и ротацию на радио.

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Смотрите тизер видеоклипа на песню «Вода ледяная» прямо сейчас!

Уже в эту субботу, 13 октября, вы увидите продолжение 9 сезона шоу «Х-фактор». Не пропустите!

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