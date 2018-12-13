Чи поїде KAZKA на Нацвідбір? Музичний колектив дав неоднозначну відповідь з цього приводу. Крім цього, вокалістка гурту отримала чергове визнання, потрапивши в «Top 30 Under 30». Захід відбувся після щорічної конференції Tiger. Детальніше про премію та участь KAZKA в Нацвідборі на Євробачення-2019 читайте в матеріалі.

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Євробачення-2019 вже зовсім скоро, і всі причетні країни активно обирають претендентів на участь в міжнародному конкурсі. Під питанням і участь гурту KAZKA. Учасники популярного колективу тримають інтригу: «Поки це секрет. А ви як думаєте, нам варто брати участь?».

Шанувальники співачки Олександри Зарицької, звичайно ж, чекають зірку на міжнародному конкурсі. І якщо все-таки це станеться, то для України це стане приємним сюрпризом. Адже багато хто називає KAZKA гордістю країни.

Нещодавно Олександра Зарицька отримала чергове визнання. Співачка потрапила в «Top 30 Under 30». Нагадуємо, що 11 грудня в InterContinental Kyiv відбулася щорічна церемонія. Ця премія присуджується молодим талановитим українцям, які мають вагомі результати. Нагороду можуть отримати фахівці різних галузей. Вікова категорія переможців, серед яких і Олександра Зарицька, 22–29 лет.

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Нагорода «Top 30 Under 30» стартувала ще 2016 року. Відтоді її отримали вже 30 талантів з України. Серед них були і правозахисники, і засновники стартапів, зірки шоу-бізнесу, артисти і навіть політики. До складу журі увійшли колишні переможці, а також Фонд Віктора Пінчука, який є безпосереднім спонсором церемонії.

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