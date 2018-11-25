У фіналі восьмого випуску «Битви екстрасенсів»-19 судді традиційно зібралися на голосування. Вибрати найслабшого ясновидця виявилося надзвичайно складно. Тому замість цього журі урочисто оголосило найсильнішого учасника тижня!

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На нараді члени журі не змогли вибрати того, хто відправиться додому. Як зазначив Сурен Джулакян, всі впоралися з випробуваннями і показали високий рівень. Однак це не означає, що в наступному випуску судді будуть так само прихильні! На проекті вже був випадок, коли за раз звільнилося відразу два місця. При цьому Олександра Чорноморська дозволила собі припустити, що наступним з проекту вилетить Олександр Соляник…

Вибір найсильнішого екстрасенса теж не дався легко. Суддів вразили здібності Твіггі, яка за рекордно короткий час відчула присутність духу в Іллінській церкві в Суботові. А Олександр Соляник здивував Олену Курилову своєю здатністю чітко бачити минуле.

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Однак фаворитами стали Ніколас Петросян і Анна Арджеванідзе. Остання і стала найсильнішою ясновидицею тижня!



Дивіться повне відео 8 випуску «Битви екстрасенсів»-19!

Video: «Битва екстрасенсів»-19: хто покинув проект у випуску 8 У випуску 8 Битви екстрасенсів-19 судді традиційно зібралися на голосування. Вибрати найслабшого ясновидця виявилося дуже складно. Чи змогло журі відправити когось додому?

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