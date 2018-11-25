У восьмому випуску «Битви екстрасенсів»-19 ясновидці-півфіналісти будуть наввипередки боротися за титул найсильнішого. Однак реальна небезпека змусить їх об’єднатися заради порятунку душі Ніколаса Петросяна. Що чекає на глядачів у свіжому випуску «Битви екстрасенсів»-19?
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У новому випуску ви дізнаєтеся:
- Чому в Іллінській церкві в Суботові плачуть ікони і що стояло на цьому місці раніше?
- Хто полював за скарбами Богдана Хмельницького і чим це закінчилося для намоленого місця?
- Який гріх замолює дух великого гетьмана?
- Яка порча лежить на нащадках Богдана Хмельницького?
- Що Ніколас Петросян завадив зробити Олександрі Чорноморській і що змусило її буквально рити землю руками?
- Навіщо вірменський спірит розрізав собі руку і чому його суперники були змушені прийти на допомогу?
- Як темні сили заважали розслідуванню
- Чому Анна Арджеванідзе знепритомніла?
- Які таємниці ховаються за спинами героїв другого випробування?
- Чому одній з учасниць некомфортно у своєму тілі та як екстрасенси допомогли їй?
Не пропустіть можливість дізнатися відповіді на ці запитання! Дивіться 8 випуск «Битви екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19:00.
Дивіться відеоанонс 8 випуску «Битви екстрасенсів»-19