У восьмому випуску «Битви екстрасенсів»-19 ясновидці-півфіналісти будуть наввипередки боротися за титул найсильнішого. Однак реальна небезпека змусить їх об’єднатися заради порятунку душі Ніколаса Петросяна. Що чекає на глядачів у свіжому випуску «Битви екстрасенсів»-19?

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У новому випуску ви дізнаєтеся:

Чому в Іллінській церкві в Суботові плачуть ікони і що стояло на цьому місці раніше?

Хто полював за скарбами Богдана Хмельницького і чим це закінчилося для намоленого місця?

Який гріх замолює дух великого гетьмана?

Яка порча лежить на нащадках Богдана Хмельницького?

Олександрі Чорноморській і що змусило її буквально рити землю руками? Що Ніколас Петросян завадив зробитиі що змусило її буквально рити землю руками?

Навіщо вірменський спірит розрізав собі руку і чому його суперники були змушені прийти на допомогу?

Як темні сили заважали розслідуванню

Анна Арджеванідзе знепритомніла? Чомузнепритомніла?

Які таємниці ховаються за спинами героїв другого випробування?

Чому одній з учасниць некомфортно у своєму тілі та як екстрасенси допомогли їй?

Не пропустіть можливість дізнатися відповіді на ці запитання! Дивіться 8 випуск «Битви екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19:00.

Дивіться відеоанонс 8 випуску «Битви екстрасенсів»-19

Video: «Битва екстрасенсів»-19: хто з екстрасенсів ледь не позбувся власної душі У випуску 8 Битви екстрасенсів-19 ясновидці будуть наввипередки боротися за титул найсильнішого. Однак небезпека змусить їх об'єднатися заради порятунку душі Ніколаса Петросяна. Що чекає вас у свіжому випуску, читайте в матеріалі.

Video: «Битва екстрасенсів»-19: хто з екстрасенсів ледь не позбувся власної душі У випуску 8 Битви екстрасенсів-19 ясновидці будуть наввипередки боротися за титул найсильнішого. Однак небезпека змусить їх об'єднатися заради порятунку душі Ніколаса Петросяна. Що чекає вас у свіжому випуску, читайте в матеріалі.

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