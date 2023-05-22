Літній Миколай 2023: прикмети і звичаї

Літній Миколай Чудотворець 2023: прикмети і звичаї

День Літнього Миколая 2023 відзначається 22 травня. Читайте прикмети і традиції на Літнього Миколая в нашому матеріалі.

Миколай Чудотворець 2023

Зазвичай в церковному календарі імена святих повторюються, тому що безліч праведних людей носили одне і те ж ім’я. Але 22 травня відзначається свято святителя Миколая Чудотворця, того самого, на честь якого прийнято дарувати дітям подарунки 19 грудня.

22 травня Миколай Чудотворець виступає під епітетом Миколай Весняний або Літній Миколай. Популярне дитяче свято фігурує під позначенням Миколай Зимовий, а є ще Миколай Осінній, який припадає на 11 серпня. На одну персону відведено три дні пам’яті.

11 серпня – день народження святого Миколая, 19 грудня – день смерті, 22 травня – день перенесення мощей до італійського міста Барі, де вони спочивають з 1087 року донині.

Традиції в день Миколая Чудотворця

Свято Миколая Літнього диктує деякі правила поведінки і традиції відповідно до способу життя шанованого святого.

У цей день не можна нічого робити на догоду собі. Справи повинні бути спрямовані на допомогу ближньому. Організовуються благодійні обіди для малозабезпечених і людей з особливими потребами. Тільки після того, як допоможеш нужденним, можна «годувати» своїх рідних. Тож Літній Миколай 2023 – відповідний день, щоб пожертвувати гроші, продукти чи одяг на благодійність.

Оскільки крім допомоги біднякам і скривдженим, Миколай Чудотворець протегував закоханим парам, дівчатам прийнято на світанку молитися на появу чесного і працьовитого нареченого. Увечері влаштовувалися народні гуляння, на яких велика ймовірність зустріти судженого.

Молилися і на хороший урожай і зростання поголів’я худоби. Обряд починався ще з заходу попереднього дня. У цей день худобі було дозволено ходити по лугах всю ніч і їсти молоду траву, запасатися силами. Охороняти тварин приставляли тільки молодих і міцних неодружених чоловіків, з яких молодим дівчатам варто було вибрати собі пару.

Сіяли і садили 22 травня, на свято Миколая Літнього: такі культури: ярі злаки, гречку, огірки, картоплю. Найчастіше цей день вважався крайнім: якщо схаменутися пізніше, урожай може не дозріти у строк.

Прикмети на свято Миколая Літнього:

Цілющою вважається роса і джерельна вода. Якщо вмитися такою водою, хвороби відступлять на рік.

Якщо піде дощ – бути хорошому врожаю.

Після Миколая весняного серйозного похолодання не буває.

Якщо заквакала жаба – вродить багато вівса.

Засватана на Літнього Миколая дівчина буде працьовитою, доброю і вірною дружиною.

Нехай Літній Миколай 2023 принесе мир, достаток і тепло не тільки на вулиці, але й вдома і в душі!

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ