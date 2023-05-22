Летний Николай 2023: приметы и обычаи

Летний Николай Чудотворец 2023: приметы и обычаи

День Летнего Николая в 2023 году отмечается 22 мая. Читайте приметы и традиции на Летнего Николая Чудотворца в нашем материале.

Николай Чудотворец 2023

Обычно в церковном календаре имена святых повторяются, потому что множество праведных людей носили одно и то же имя. Но 22 мая отмечается праздник святителя Николая Чудотворца, того самого, в честь которого принято дарить детям подарки 19 декабря.

22 мая Николай Чудотворец выступает под эпитетом Николай Вешний или Летний Николай. Популярный детский праздник фигурирует под обозначением Николай Зимний, а есть ещё Николай Осенний, который приходится на 11 августа. На одну персону отведено три дня памяти.

11 августа – день рождения святого Николая, 19 декабря – день смерти, 22 мая – день переноса мощей в итальянский город Бари, где они покоятся с 1087 года до сих пор.

Традиции в день Николая Чудотворца

Праздник Николая Летнего диктует некоторые правила поведения и традиции в соответствии с образом жизни почитаемого святого.

В этот день нельзя ничего делать в угоду себе. Дела должны быть направлены на помощь ближнему. Организовываются благотворительные обеды для малоимущих и людей с особыми потребностями. Только после того, как поможешь нуждающимся, можно «кормить» своих родных. Так что Летний Николай 2023 – подходящий день, чтобы пожертвовать деньги, продукты или одежду на благотворительность.

Так как кроме помощи беднякам и обиженным, Николай Чудотворец покровительствовал влюбленным парам, девушкам принято на рассвете молиться на появление честного жениха. Вечером устраивались народные гуляния, на которых велика вероятность встретить суженого.

Молились и на хороший урожай и рост поголовья скота. Обряд начинался еще с заката предыдущего дня. В этот день скотине было позволено ходить по лугам всю ночь и есть молодую траву, запасаться силами. Охранять животных приставляли только молодых и крепких холостых мужчин, из которых молодым девушкам стоило выбрать себе пару.

Сеяли и сажали 22 мая, на праздник Николая Летнего: такие культуры: яровые злаки, гречиху, огурцы, картофель. Чаще всего этот день считался крайним: если спохватиться позже, урожай может не созреть в срок.

Приметы на праздник Николая Летнего:

Целебной считается роса и ключевая вода. Если умыться такой водой, болезни отступят на год.

Если пойдёт дождь – быть отличному урожаю.

После Николая Вешнего серьёзного похолодания не бывает.

Если заквакает лягушка – уродится много овса.

Засватанная на Летнего Николая девушка будет трудолюбивой, доброй и верной женой.

Пусть Летний Николай 2023 принесет мир, достаток и тепло не только на улице, а в доме и душе!

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