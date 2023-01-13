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Ворожіння на судженого на Старий Новий рік

13.01.2023

Старий Новий рік ‒ загадкове та містиче свято. З давніх-давен вважається, що ворожіння на судженого з 13 на 14 січня ‒ найбільш правдиві, адже цього дня відкриваються двері в інші світи. Багато дівчат хочуть дізнатися свою долю, ім’я судженого або навіть зовнішність майбутнього обранця. Напередодні свята ми поділимося з вами найцікавішими та популярними ворожіннями на судженого, які можна провести в цей період!

Більше на тему: Ворожіння з 13 на 14 січня: топ-5 варіантів на Старий Новий рік

Ворожіння на судженого на Старий Новий рік: топ-5

Топ-5 варіантів ворожіння на судженого на Старий Новий рік

Ворожіння на заміжжя

Наріжте аркуші паперу. На одному з них напишіть ім’я чоловіка, за якого хотіли б вийти заміж. Потім скрутіть всі аркуші в кульки і перемішайте їх з крупою. Закривши очі, візьміть жменю зерна. Якщо вам вдасться витягти листочок з ім’ям з першого разу, то чекайте пропозиції дуже скоро. Якщо з другого ‒ вас чекають труднощі на шляху до мети. Витягнувши з третього разу – будьте уважні: швидше за все, вас обманюють, і розмови про серйозні почуття ‒ це просто балачки. Ну, а якщо всі ваші три спроби були невдалими – чоловік до вас абсолютно байдужий.

Ворожіння на папері

Ще дуже популярне ворожіння на Старий Новий рік ‒ це пошук аркуша з іменем  нареченого під подушкою. Для цього вам потрібно покласти під подушку аркуші паперу з написаними на них чоловічими іменами. Вранці дістаньте один з них. Ім’я на ньому буде ім’ям вашого судженого.

Ворожіння на картах

Якщо ви хочете дізнатися, яким буде ваш майбутній чоловік, покладіть під подушку гральні карти із зображенням королів. Вранці дістаньте одну з них. Король пік ‒ чоловік буде старий і ревнивий, король треф ‒ вдівець, червовий король ‒ молодий і багатий, бубновий ‒ бажаний.

Ворожіння з чашкою

Побачити майбутнього нареченого можна не тільки уві сні. Налийте в чашку води, насипте сіль і попіл, поставте на вікно і скажіть: «Воду пити, сіллю солити, попелу горіти, а мені жениха дивитися». Дивіться при цьому в чашку. Якщо має бути заміжжя, то ви обов’язково побачите судженого.

Сніжне ворожіння

Ну, і як же не поворожити на судженого за допомогою… снігу? Це, мабуть, найпростіше новорічне ворожіння на майбутнього чоловіка. А ще ‒ багатовікове. Дівчина знімає з себе натільний хрест, пояс, розплітає косу, якщо вона є. Під час ворожіння не можна схрещувати ні руки, ні ноги. Дівчина виходить на вулицю та лягає в замет. Потім встає і швидко йде, не озираючись. Тільки вранці можна подивитися на слід. Якщо сніг на місці ворожіння порізаний, то чекайте грубого і жорстокого чоловіка. М’який і гладкий сніг ‒ навпаки, доброго і люблячого чоловіка. Глибокий слід знаменує кілька одружень, а якщо його і зовсім не залишилося, заміж дівчині ще не скоро. Намело горбок ‒ дівчині потрібно бути обережнішою, в майбутньому році її підстерігає небезпека.

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