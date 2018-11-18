У випуску 7 «Битви екстрасенсів»-19 було багато несподіванок, успіхів та провалів! Фаворитами журі виявилися відразу кілька учасників, серед яких було дуже важко вибрати найсильнішого екстрасенса тижня. Кому дістався титул, а хто відправився додому, читайте в матеріалі.

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У новому випуску гідно себе показали Ніколас Петросян, Анна Арджеванідзе, Олександра Чорноморська і .. Сага Бйорн. Незважаючи на те, що норвезька ведунка була на грані вильоту, вона реабілітувалася і показала гідний результат. У підсумку саме Сага Бйорн стала найсильнішим учасником тижня!



А ось не вразили своїми здібностями Наргіз Ханум та Олександр Соляник. Турецька ясновидиця визнала, що сама винна в своєму провалі. Бойовому магу пред’явили все ті ж претензії: агресивність та експресія Олександра Соляника лякає не тільки героїв, а й співведучих.

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Вибір такої методики Соляник пояснює необхідністю нервового струсу. Він, за словами екстрасенса, потрібен героям в певній кількості. При цьому судді побоюються, що одного разу екстрасенс перегне палицю і станеться непоправне, адже бойовий маг працює з ножами.

Проте, журі вирішило пропустити Олександра Соляника у півфінал. Це означає, що черга Наргіз Ханум припинити боротьбу за титул найсильнішого екстрасенса України в 19 сезоні «Битви екстрасенсів». Перед виходом жінка напророкувала перемогу одному з учасників.

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Щоб дізнатися, хто може стати переможцем, дивіться повне відео випуску 7 «Битви екстрасенсів»-19!



Video: «Битва екстрасенсів»-19: хто покинув проект за крок до півфіналу У випуску 7 Битви екстрасенсів-19 фаворитами журі виявилися відразу кілька учасників, серед яких опинилася і Сага Бйорн. Але хто ж покинув проект, читайте в матеріалі

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