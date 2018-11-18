В выпуске 7 «Битвы экстрасенсов»-19 было много неожиданностей, успехов и провалов! Фаворитами жюри оказались сразу несколько участников, среди которых было очень трудно выбрать сильнейшего экстрасенса недели. Кому достался титул, а кто отправился домой, читайте в материале.

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В новом выпуске достойно себя показали Николас Петросян, Анна Арджеванидзе, Александра Черноморская и.. Сага Бьерн. Несмотря на то, что норвежская ведунья была на грани вылета, она реабилитировалась и показала достойный результат. В итоге именно Сага Бьерн стала самым сильным участником недели!

А вот не впечатлили своими способностями Наргиз Ханум и Александр Соляник. Турецкая ясновидящая признала, что сама виновата в своем провале. Боевому магу предъявили все те же претензии: агрессивность и экспрессия Александра Соляника пугает не только героев, но и соведущих.

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Выбор такой методики Соляник объясняет необходимостью нервной встряски. Она, по словам экстрасенса, нужна героям в некотором количестве. При этом судьи опасаются, что однажды экстрасенс перегнет палку и случится непоправимое, ведь боевой маг работает с ножами.

Тем не менее, жюри решило пропустить Александра Соляника в полуфинал. Это значит, что черед Наргиз Ханум прекратить борьбу за титул сильнейшего экстрасенса Украины в 19 сезоне «Битвы экстрасенсов». Перед уходом женщина напророчила победу одному из участников.

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Чтобы узнать, кто может стать победителем, смотрите полное видео выпуска 7 «Битвы экстрасенсов»-19!

Video: «Битвы экстрасенсов»-19: кто покинул проект за шаг до полуфинала В выпуске 7 Битвы экстрасенсов-19 фаворитами жюри оказались сразу несколько участников, среди которых оказалась и Сага Бьерн. Но кто же покинул проект, читайте в материале

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