День летнего солнцестояния 2023: традиции и обычаи

21.06.2023

Важно! Просим вас всегда быть осторожными и бдительными, не пренебрегать комендантским часом. Не заходите на неизвестные участки и в места, непроверенные ГСЧС (или не рекомендованные для посещения), чтобы избежать минной угрозы. Обезопасьте себя и близких!

День летнего солнцестояния – самый продолжительный в году. В 2022 день летнего солнцестояния традиционно выпадает на 21 июня. Какие обряды можно проводить в этот день? Читайте в материале STB.UA.

Летнее солнцестояние 2023 или самый длинный день в году: когда будет и традиции 

В 2023 году пик летнего солнцестояния попадает на 17:57 по Киевскому времени. Летнее солнцестояние когда-то было большим праздником для наших предков славян. Традиция гадать и проводить ритуалы сохранилась и по сей день. Что же стоит сделать сегодня?

Загадайте желание

Зажгите свечу и подумайте о том, чего вы хотите больше всего.

Сплетите венок

Соберите (купите) полевые цветы и сплетите венок. В день летнего солнцестояния очень важно надеть круг, поскольку он издавна символизирует Солнце. В процессе плетения думайте о заветной мечте, своих пожеланиях для любимых и родных.

Проведите ритуалы

Наиболее популярными обрядами как во времена древних славян, так и сейчас являются ритуалы на замужество.

Сорвите охапку трав или цветов и спрячьте под подушку. Если на утро окажется, что среди них есть 12 разных – ждите свадьбы в этом году.

Существует еще один обряд с травами. Нужно намеренно собрать 12 растений и положить под подушку, повторяя «Лягу девушкой, а проснусь женой». После этого ложитесь спать. Утром сожгите букет на костре, завернув в бумагу.

Предки верили, что наиболее «любовными травами» являются лаванда, календула, папоротник, вербена и розмарин.

Интересно, что день летнего солнцестояния также считали удачным днем для бракосочетаний, а о детках, рожденных сегодня, говорили, что их охраняет бог Солнца.

