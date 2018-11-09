В 11 випуску на проект «Ультиматум» прийшло подружжя, в якому молоді люди звинувачують один одного у відсутності часу на дитину. Дружина вважає, що чоловік не приділяє уваги ні їй, ні дочці. А чоловік своєю чергою називає дружину поганою матір’ю. Що буде з дитиною в такій сім’ї? Як врятувати ситуацію? Дивіться в 11 випуску ток-шоу.

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В 11 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:

Що буде, якщо батьки постійно сваряться?

Чи має право жінка піти в нічний клуб, якщо у неї є дитина?

Чи повинен чоловік сидіти з дитиною після важкого робочого дня?

Що робити, якщо дружина відмовляє в сексі?

Чи правильно наймати няню, якщо дружина в декретній відпустці?

Які стосунки можуть бути в парі, коли дружина на три роки старша за чоловіка?

Скандали та істерики — це норма чи виняток?

Як виправити стосунки, які, здавалося б, на межі?

Як вирішиться цей конфлікт подружжя, дивіться сьогодні о 23:05 на телеканалі СТБ!

Video: «Ультиматум» випуск 11: що станеться, якщо батьки не будуть займатися дитиною У 11 випуску проекту Ультиматум розбирали що робити, якщо батькам не вистачає часу на дитину. Дивитися онлайн 11 випуск шоу Ультиматум

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