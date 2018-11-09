В 11 выпуске на проект «Ультиматум» пришла пара, в которой супруги обвиняют друг друга в отсутствии времени на ребенка. Жена считает, что муж не уделяет внимания ни ей, ни дочери. А муж в свою очередь называет супругу плохой матерью. Что будет с ребенком в такой семье? Как спасти ситуацию? Смотрите в 11 выпуске ток-шоу.
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В 11 выпуске проекта «Ультиматум» зрители узнают:
- Что будет, если родители постоянно ругаются?
- Имеет ли право женщина пойти в ночной клуб, если у нее есть ребенок?
- Должен ли муж сидеть с ребенком после тяжелого рабочего дня?
- Что делать, если жена отказывает в сексе?
- Правильно ли нанимать няню, если жена в декретном отпуске?
- Какие отношения могут быть в паре, когда жена на три года старше мужа?
- Скандалы и истерики — это норма или исключение?
- Как исправить отношения, которые, казалось бы, на грани?
Как разрешится этот конфликт супругов, смотрите сегодня в 23:05 на телеканале СТБ!
Video: «Ультиматум» выпуск 11: что произойдет, если родители не будут заниматься ребенкомВ 11 выпуске проекта Ультиматум разбирали что делать, если родителям не хватает времени на ребенка. Смотреть онлайн 11 выпуск шоу Ультиматум
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