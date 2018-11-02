Погані стосунки з тещею – це закономірність чи рідкість в українських сім’ях? У 10 випуску на проект «Ультиматум» прийшла пара, яка досить давно живе з тещею. І саме вона заправляє всім у домі, налаштовуючи дружину проти чоловіка. Як впоратися з цією ситуацією? Дивіться в 10 випуску.

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У 10 випуску проекту «Ультиматум» глядачі дізнаються:

Як це – жити з тещею, яка все контролює?

Що робити, якщо теща налаштовує дружину проти чоловіка?

Як поліпшити відносини з тещею?

Що радить психолог, якщо теща впливає на відносини в родині?

Що робити, якщо чоловік не хоче миритися з тещею ні за яких умов?

Теща хоче, щоб її дочка повернулася до колишнього чоловіка. Як реагувати?

Чи бувають щасливі сім’ї, які живуть з тещею?

Чим вирішиться цей конфлікт чоловіка з тещею, дивіться сьогодні о 23:05 на телеканалі СТБ!

Video: «Ультиматум» випуск 10: що робити, якщо у чоловіка погані відносини з тещею Що робити, якщо у чоловіка погані відносини з тещею? Як помирити чоловіка з тещею? Дивіться в 10 випуску проекту Ультиматум

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