Плохие отношения с тещей — это закономерность или редкость в украинских семьях? В 10 выпуске на проект «Ультиматум» пришла пара, которая довольно давно живет с тещей. И именно она заправляет всем в доме, настраивая жену против мужа. Как справиться с этой ситуацией? Смотрите в 10 выпуске.
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В 10 выпуске проекта «Ультиматум» зрители узнают:
- Как это — жить с тещей, которая все контролирует?
- Что делать, если теща настраивает жену против мужа?
- Как улучшить отношения с тещей?
- Что советует психолог, если теща влияет на отношения в семье?
- Что делать, если муж не хочет мириться с тещей ни при каких условиях?
- Теща хочет, чтобы ее дочь вернулась к бывшему мужу. Как реагировать?
- Бывают ли счастливые семьи, которые живут с тещей?
Чем разрешится этот конфликт мужа с тещей, смотрите сегодня в 23:05 на телеканале СТБ!
Video: «Ультиматум» выпуск 10: что делать, если у мужа плохие отношения с тещейЧто делать, если у мужа плохие отношения с тещей? Как помирить мужа с тещей? Смотрите в 10 выпуске проекта Ультиматум
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