«З вовками жити»: телеканал СТБ покаже новий український серіал

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / «З вовками жити»: телеканал СТБ покаже новий український серіал

«З вовками жити»: телеканал СТБ покаже новий український серіал

Телеканал СТБ

Телеканал СТБ розпочав роботу над новим серіалом «З вовками жити», його виробництвом займається компанія «Artforms production». Головна авторка серіалу — Тетяна Гнєдаш, продюсер — Денис Пономаренко. Прем’єра в ефірі СТБ відбудеться навесні 2019 року.

з вовками жити

«З вовками жити» — це історія юної дівчини Єви, яка ніколи не знала своїх батьків. У віці чотирьох років вона потрапляє в зграю запеклих злодіїв та шахраїв і дивом виживає в найтемніших злодійських притонах міста. Але ніякі сили зла не можуть перемогти прагнення дівчини вирватися з пут злочинного світу, знайти щастя домашнього вогнища і кохання чоловіка своєї мрії.

Більше на тему: Ігри Нескорених 2018: срібло здобув Юрій Дмитренко

Ідеєю для серіалу послужив знаменитий роман Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Сценарій «З вовками жити» був написаний Тетяною Гнєдаш у співавторстві з відомою літераторкою і сценаристкою Іриною Черновою.

з вовками жити

«Пропозицію розповісти історію Олівера сучасною мовою було озвучено генеральним директором СТБ Володимиром Бородянським. «Пригоди Олівера Твіста» — це роман-виховання про боротьбу сил добра і зла за душу дитини. Написаний в дев’ятнадцятому столітті, він, як і раніше, актуальний за своєю суттю. Ми всі родом з дитинства, і наші долі багато в чому визначаються нашими стартовими можливостями, середовищем нашого виховання. Лондонський злодюжка Олівер Твіст надихнув нас і став предтечею сьогоднішньої київської шахрайки Єви Корнійчук. Сподіваюся, сюжет вийшов захопливим», — розповідає Тетяна Гнєдаш.

Більше на тему: Як вибрати тренера – розповіла Марина Узєлкова

Роль Єви виконає актриса Анастасія Рула. Також в проекті задіяні актори В’ячеслав Довженко, Дмитро Гаврилов, Єлизавета Цинік, Валентин Томусяк, Світлана Зельбет, Владислав Онищенко, Микола Боклан, Лариса Руснак, Федір Ольховський та інші.

з вовками жити

Головний автор — Тетяна Гнєдаш, продюсер — Денис Пономаренко,   режисер-постановник — Віра Яковенко, оператор-постановник — Олександр Шилов, художник-постановник — Марія Чупайленко, художник з костюмів — Ольга Коваль, художник із гриму — Наталія Миколайчук.

Зйомки «З вовками жити» проходять у Києві. У картині заплановано 8 епізодів.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати