У 8 випуску проекту «Ультиматум» під час чергового експерименту глядачі дізналися, що у героя проекту Андрія є залежність від ігрових автоматів. Як позбутися ігрової залежності? Як допомогти гравцеві на автоматах? Дивіться у 8 випуску.

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Як позбутися залежності від ігрових автоматів: 10 способів

Позбавлення від ігрової залежності справа складна і не швидка, але різні психологічні прийоми і способи істотно можуть в цьому допомогти. Дізнайтеся 10 найдієвіших від психологів проекту «Ультиматум».

Усвідомлення, що ви залежні. Зізнатися собі — найперший і найважливіший крок на шляху до позбавлення. Зазвичай усвідомлення проблеми займає місяці, а то й роки, але якщо ви читаєте цю статтю, то ви на вірному шляху і готові боротися. Постановка пріоритетів. Зрозумійте для себе, що для вас важливіше: гра або сім’я? Відносини з друзями або повне спустошення? Розставте свої пріоритети в житті та дотримуйтеся їх. Позбавлення бажання. Хотіння зробити чергову ставку на автоматах тільки у вашій голові. Більше старанності над собою і сили волі — і в наступний раз, замість того, щоб піти в автомати, ви повернете в іншу сторону і підете купувати квиток на цікавий фільм. Мотивація для позбавлення. Поставте собі мету, яка буде для вас над усе. Без правильних цілей і сильного бажання позбавитися від ігрової залежності буде набагато важче. Будь це бажання повернути свою сім’ю або відчуття, що ви самі керуєте своїм життям… Головне — щоб ваша мета не була матеріальною і не привела знову до «легких грошей». Повна зайнятість. У вас не повинно бути вільного часу, щоб нудьгувати і нічого не робити. Максимально займайте свій день роботою. Якщо цього недостатньо – влаштуйтеся на підробіток вечорами. Таким чином ви вб’єте двох зайців: не буде вільного часу і з’явиться додатковий дохід. Блокуйте наростання ігрового інтересу. Якщо простими словами, не думайте про те, щоб «відігратися». Пам’ятайте, ігрові автомати завжди у виграші, і вони ніколи не дозволять вам виграти більше грошей, ніж ви вже витратили. Лікування емоціями. Ігрові автомати — це всього лише ще одне джерело сумнівного задоволення і адреналіну. Знайдіть заняття, яке буде приносити вам не менше емоційних підйомів. Будь то водіння автомобіля, подорожі або, можливо, стрибок з парашутом. Що завгодно, лише б ви могли отримувати ті ж сплески адреналіну з інших місць. Особиста винагорода. Балуйте себе за кожен виконаний пункт. Будь то смачна їжа або похід в торговий центр. Відмова від згубної звички повинна приносити вам задоволення, а не страждання. Якщо в пам’яті буде все більше і більше відкладатися, що відсутність ігрових автоматів у вашому житті приносить вам тільки позитив, то і процес пройде набагато легше. Знайдіть людину або групу людей , які вже позбулися ігрової залежності або на шляху до цього. Разом з кимось проживати відмову від звички завжди легше, ніж самому. Вони точно вас зрозуміють і підтримають, але і ви повинні виправдати їх віру в вас. Визнайте, до чого залежність може привести. І зараз мова йде не тільки про моральний незадоволення або втрату грошей. Ігрова залежність часто призводить до проблем з законом, повної самотності і бездомному способу життя. І таке може статися саме з вами, ви не унікальні. Хіба ви такого для себе хочете?

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За головним героєм 8 випуску шоу «Ультиматум» було влаштоване стеження, під час якого вдалося з’ясувати, що він частий гість ігрових автоматів. Його дружина про цю залежності навіть не підозрювала.

Вона звернулася в студію, вважаючи, що чоловік їй зраджує, тому що той часто пропадає ночами. Але ніхто навіть не міг подумати, що насправді в його голові не інша жінка, а постійні ставки на гроші.

Чоловік зізнався, що це триває вже протягом року, і як боротися з постійним бажанням зробити ставку, він не знає. «Запам’ятайте, що казино завжди залишається у виграші. Завжди», — розповіла співробітниця ігрових залів.

«Перший крок до позбавлення від будь-якої залежності — це визнати, що я є залежною людиною», — дала пораду Тетяна Ларіна, постійний експерт і психолог проекту, яка раніше розповіла, що приваблює чоловіків.

Також в студії показали чоловіка, який страждав на важку форму ігрової залежності в минулому, а тепер — банально став безпритульним. Дивіться його одкровення у 8 випуску шоу «Ультиматум»:

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