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Телеканал СТБ / Как справиться с игровой зависимостью рассказали в 8 выпуске «Ультиматум»

Как справиться с игровой зависимостью рассказали в 8 выпуске «Ультиматум»

Телеканал СТБ

В 8 выпуске проекта «Ультиматум» во время очередного эксперимента зрители узнали, что у героя проекта Андрея есть зависимость от игровых автоматов. Как избавиться от игровой зависимости? Как помочь игроку на автоматах? Смотрите в 8 выпуске.

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Как избавится от зависимости игровых автоматов: 10 способов

Избавление от игровой зависимости дело сложное и не быстрое, но разные психологические приемы и способы существенно могут в этом помочь. Узнайте 10 самых действенных от психологов проекта «Ультиматум».

    1. Осознание, что вы зависимы. Признаться себе — самый первый и важный шаг на пути к избавлению. Обычно осознание проблемы занимает месяцы, а то й годы, но если вы читаете эту статью, то вы на верном пути и готовы бороться.
    2. Расставление приоритетов. Поймите для себя, что для вас важнее: игры или семья? Отношения с друзьями или полное опустошение? Расставьте свои приоритеты в жизни и придерживайтесь их.
    3. Подавление желания. Желание сделать очередную ставку на автоматах только в вашей голове. Больше усердия над собой и силы воли — и в следующий раз, вместо того, чтобы пойти в автоматы, вы повернете в другую сторону и пойдете купите билет на интересный фильм.
    4. Мотивация для избавления. Поставьте себе цель, которая будет для вас превыше всего. Без правильных целей и сильнейшего желания избавление от игровой зависимости будет проходить намного труднее. Будь это желание вернуть свою семью или ощущение, что вы сами управляете своей жизнью… Главное — чтобы ваша цель не была материальной и не привела снова к «легким деньгам».
    5. Полная занятость. У вас не должно быть свободного времени, чтобы скучать и ничего не делать. Максимально занимайте свой день работой. Если этого недостаточно — устройтесь на подработку по вечерам. Таким образом вы убьете двух зайцев: не будет свободного времени и появится дополнительный доход.
    6. Блокируйте нарастание игрового интереса. Если простыми словами, не думайте о том, чтобы «отыграться». Помните, игровые автоматы всегда в выигрыше, и они никогда не позволят вам выиграть больше денег, чем вы уже потратили.
    7. Лечение эмоциями. Игровые автоматы — это всего лишь очередной источник сомнительного удовольствия и адреналина. Найдите занятие, которое будет приносить вам не меньше эмоциональных подъемов. Будь то вождение автомобиля, путешествия или, возможно, прыжок с парашютом. Что угодно, лишь бы вы могли получать те же всплески адреналина с других мест.
    8. Личное вознаграждение. Балуйте себя за каждый выполненный пункт. Будь то вкусная еда или поход в торговый центр. Отказ от пагубной привычки должен приносить вам удовольствие, а не страдания. Если в памяти будет все больше и больше откладываться, что отсутствие игровых автоматов в вашей жизни приносит вам только позитив, то и процесс пройдет намного легче.
    9. Найдите человека или группу людей, которые уже избавились от игровой зависимости или на пути к этому. Вместе с кем-то проживать отказ от привычки всегда легче, чем самому. Они точно вас поймут и поддержат, но и вы должны оправдать их веру в вас.
    10. Признайте, к чему зависимость может привести. И сейчас речь идет не только о моральном неудовлетворении или потере денег. Игровая зависимость часто приводит к проблемам с законом, полному одиночеству и бездомному способу жизни. И да, такое может произойти и с вами, вы не уникальны. Разве вы такого для себя хотите?

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За главным героем 8 выпуска шоу «Ультиматум» была устроена слежка, во время которой удалось выяснить, что он частый гость игровых автоматов. Его жена об этой зависимости даже не подозревала.

Она обратилась в студию, подозревая мужа в измене, потому что тот часто пропадал по ночам. Но никто даже не мог подумать, что на самом деле в его голове не другая женщина, а постоянные ставки на деньги.

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Мужчина признался, что это продолжается уже на протяжении года, и как бороться с постоянным желанием сделать ставку, он не знает. «Запомните, что казино всегда остается в выигрыше. Всегда», — рассказала сотрудница игровых залов.

«Первый шаг к избавлению от любой зависимости — это признать, что я есть зависимым человеком», — дала совет Татьяна Ларина, постоянный эксперт и психолог проекта, которая раньше рассказала, что привлекает мужчин.

Также в студии показали мужчину, который страдал тяжелой формой игровой зависимости в прошлом, а теперь — банально стал бомжом. Смотрите его откровения в 8 выпуске шоу «Ультиматум»:

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