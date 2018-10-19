Ми стикаємося з брехнею щодня. На роботі або в гаслах на плакатах ми бачимо вислови, яким давно перестали вірити. Але що робити, якщо брехня йде від власного чоловіка? Причому постійно і в усьому. Ситуацію розбирали Юлія Бортник і Валерій Ославський у 8 випуску шоу «Ультиматум».
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У 8 випуску шоу «Ультиматум» глядачі побачать:
- Як жити в сім’ї, де немає довіри до чоловіка?
- Що робити, якщо ви підозрюєте чоловіка у зраді?
- Де насправді пропадає чоловік, стверджуючи, що постійно затримується на роботі?
- Як позначаються на дітях конфлікти між батьками?
- Чому виникає брехня у подружжі?
- Як боротися з недовірою в сім’ї?
Як в результаті закінчиться ця сімейна драма, дивіться сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ!
Video: Що робити, якщо чоловік постійно бреше, розбирали у 8 випуску шоу «Ультиматум»У 8 випуску Ультиматуму Юлія Бортник і Валерій Ославський розглядали ситуацію в родині, де чоловік постійно бреше. Дивіться онлайн новий випуск шоу Ультиматум
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