Ми стикаємося з брехнею щодня. На роботі або в гаслах на плакатах ми бачимо вислови, яким давно перестали вірити. Але що робити, якщо брехня йде від власного чоловіка? Причому постійно і в усьому. Ситуацію розбирали Юлія Бортник і Валерій Ославський у 8 випуску шоу «Ультиматум».

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У 8 випуску шоу «Ультиматум» глядачі побачать:

Як жити в сім’ї, де немає довіри до чоловіка?

Що робити, якщо ви підозрюєте чоловіка у зраді?

Де насправді пропадає чоловік, стверджуючи, що постійно затримується на роботі?

Як позначаються на дітях конфлікти між батьками?

Чому виникає брехня у подружжі?

Як боротися з недовірою в сім’ї?

Як в результаті закінчиться ця сімейна драма, дивіться сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ!

Video: Що робити, якщо чоловік постійно бреше, розбирали у 8 випуску шоу «Ультиматум» У 8 випуску Ультиматуму Юлія Бортник і Валерій Ославський розглядали ситуацію в родині, де чоловік постійно бреше. Дивіться онлайн новий випуск шоу Ультиматум

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