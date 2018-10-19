Мы сталкиваемся с враньем каждый день. На работе или в лозунгах на плакатах мы видим выражения, которым давно перестали верить. Но что делать, если вранье исходит от собственного мужа? Причем постоянно и во всем. Ситуацию разбирали Юлия Бортник и Валерий Ославский в 8 выпуске шоу «Ультиматум».

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В 8 выпуске шоу «Ультиматум» зрители увидят:

Как жить в семье, где нет доверия к супругу?

Что делать, если вы подозреваете мужа в измене?

Где на самом деле пропадает мужчина, утверждая, что постоянно задерживается на работе?

Как сказываются на детях конфликты между родителями?

Почему возникает ложь между супругами?

Как бороться с недоверием в семье?

Как в итоге закончится эта семейная драма, смотрите сегодня в 22:50 на телеканале СТБ!

Video: Что делать, если муж постоянно врет, разбирали в 8 выпуске шоу «Ультиматум» В 8 выпуске Ультиматума Юлия Бортник и Валерий Ославский рассматривали ситуацию в семье, где муж постоянно врет. Смотрите онлайн новый выпуск шоу Ультиматум

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