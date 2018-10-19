Мы сталкиваемся с враньем каждый день. На работе или в лозунгах на плакатах мы видим выражения, которым давно перестали верить. Но что делать, если вранье исходит от собственного мужа? Причем постоянно и во всем. Ситуацию разбирали Юлия Бортник и Валерий Ославский в 8 выпуске шоу «Ультиматум».
Больше по теме: Эксперимент от «Ультиматума»: как относятся к темнокожим детям в Украине
В 8 выпуске шоу «Ультиматум» зрители увидят:
- Как жить в семье, где нет доверия к супругу?
- Что делать, если вы подозреваете мужа в измене?
- Где на самом деле пропадает мужчина, утверждая, что постоянно задерживается на работе?
- Как сказываются на детях конфликты между родителями?
- Почему возникает ложь между супругами?
- Как бороться с недоверием в семье?
Как в итоге закончится эта семейная драма, смотрите сегодня в 22:50 на телеканале СТБ!
Video: Что делать, если муж постоянно врет, разбирали в 8 выпуске шоу «Ультиматум»В 8 выпуске Ультиматума Юлия Бортник и Валерий Ославский рассматривали ситуацию в семье, где муж постоянно врет. Смотрите онлайн новый выпуск шоу Ультиматум
Больше по теме: Валерий Ославский берет «тайм-аут»