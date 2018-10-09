Doodle от Google на честь Джона Леннона і топ-5 каверів пісні «Imagine»

Сьогодні весь світ святкує 78-й день народження Джона Леннона. Один із найпопулярніших музикантів ХХ століття, автор хіта «Imagine», в якому виражені думки Леннона про те, як повинен бути влаштований світ. Дивіться топ-5 кавер-версій пісні «Imagine» вже зараз!
Більше на тему: Топ-10 культових пісень на «Х-фактор» до Міжнародного дня музики
У багатьох опитуваннях пісня Джона Леннона «Imagine» вважається найкращою піснею всіх часів. У 2004 році журнал «Rolling Stone» опублікував список 500 найкращих пісень світу, в якому вона зайняла 3-тє місце.
Alex G ft Gustavo — «Imagine» (Spanish & English Version)
За визначенням самого Леннона, «Imagine» — це пісня проти релігії, націоналізму, упередженості та капіталізму. Леннон проповідував ідеї рівності та братерства людей, миру, свободи.
Boyce Avenue — «Imagine» (piano acoustic cover)
Артист часто говорив, що написав «Imagine» під враженням від збірки поетичних мініатюр Йоко Оно «Грейпфрут», де в кожній мініатюрі було спонукання до якої-небудь дії.
Austin Criswell — «Imagine»
У книжці Йоко Оно «Грейпфрут» багато уривків починаються зі слова «Imagine», а один із них навіть надрукований на звороті альбому.
Coldplay — «Imagine»
Йоко Оно, дружина Джона, розповідала, що в композиції «Imagine» артист заспівав про те, у що вірив:
«Ми всі представляємо одну країну, один світ, один народ».
UNICEF: World Version — «Imagine»
Doodle від Google
В 2010 році до 70-річчя співака пісня «Imagine» отримала перше в світі анімоване відео-Doodle від Google.
Більше на тему: Топ-5 пісень українською мовою авторства Олега Винника