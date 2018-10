Doodle от Google на честь Джона Леннона і топ-5 каверів пісні «Imagine»

Сьогодні весь світ святкує 78-й день народження Джона Леннона. Один із найпопулярніших музикантів ХХ століття, автор хіта «Imagine», в якому виражені думки Леннона про те, як повинен бути влаштований світ. Дивіться топ-5 кавер-версій пісні «Imagine» вже зараз!

У багатьох опитуваннях пісня Джона Леннона «Imagine» вважається найкращою піснею всіх часів. У 2004 році журнал «Rolling Stone» опублікував список 500 найкращих пісень світу, в якому вона зайняла 3-тє місце.

За визначенням самого Леннона, «Imagine» — це пісня проти релігії, націоналізму, упередженості та капіталізму. Леннон проповідував ідеї рівності та братерства людей, миру, свободи.

Артист часто говорив, що написав «Imagine» під враженням від збірки поетичних мініатюр Йоко Оно «Грейпфрут», де в кожній мініатюрі було спонукання до якої-небудь дії.

У книжці Йоко Оно «Грейпфрут» багато уривків починаються зі слова «Imagine», а один із них навіть надрукований на звороті альбому.

Йоко Оно, дружина Джона, розповідала, що в композиції «Imagine» артист заспівав про те, у що вірив:

В 2010 році до 70-річчя співака пісня «Imagine» отримала перше в світі анімоване відео-Doodle від Google.

