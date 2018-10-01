Рівно місяць тому стартувало найграндіозніше вокальне шоу країни «Х-фактор»-9. До Міжнародного дня музики редакція сайту телеканалу СТБ підготувала топ-10 культових пісень всіх сезонів «Х-фактор». Слухайте улюблені хіти у виконанні учасників вокального шоу вже зараз!

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The Beatles — Yesterday

У першому сезоні шоу «Х-фактор» група «Дети капитана Гранта» проникливо виконала культовий хіт всіх часів.

The Mamas and The Papas — California Dreamin’

П’ятнадцятирічна Василиса Бойкова прийшла на «Х-фактор»-6 виконати пісню «California Dreamin’». І зробила це в дуже незвичайній манері.

Scorpions — Wind Of Change

Спільне виконання конкурсантами легендарної пісні в 4 сезоні шоу «Х-фактор» і чудовий перфоманс не залишив нікого байдужим!

Queen — The Show Must Go On

У шостому сезоні «Х-фактор» 29-річна Юлія неперевершено заспівала пісню Queen «The show must go on» і зібрала понад два мільйони переглядів.

Whitney Houston — Have nothing

Наталія Окопна прийшла на «Х-фактор» 5 сезон виконати пісню за двох. Адже ніколи не пізно виконувати свої мрії.

Lara Fabian — Je suis Malade

Унікальний голос Аїди Ніколайчук надав цій пісні особливого шарму.

Depeche Mode — Personal Jesus

На «Х-фактор»-7 група «The Hypnotunez» своїм виступом запалила зал і показала, як треба виконувати хіти!

Ella Fitzgerald — Summertime

Класичне джазове виконання «Summertime» змусить вас переслуховувати цей виступ знову і знов.

Andrea Bocelli & Heather Headley — Vivo Per Lei

«Я живу для неї» — ода любові, вірності і щастя. Дует сімейної пари Олександра та Олесі на «Х-фактор»-6 це підтвердив!

James Brown — This is the man’s world

Ця пісня входить в список «500 найкращих пісень усіх часів». І на шоу «Х-фактор» не змогли обійти її стороною.

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