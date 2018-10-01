Рівно місяць тому стартувало найграндіозніше вокальне шоу країни «Х-фактор»-9. До Міжнародного дня музики редакція сайту телеканалу СТБ підготувала топ-10 культових пісень всіх сезонів «Х-фактор». Слухайте улюблені хіти у виконанні учасників вокального шоу вже зараз!
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The Beatles — Yesterday
У першому сезоні шоу «Х-фактор» група «Дети капитана Гранта» проникливо виконала культовий хіт всіх часів.
The Mamas and The Papas — California Dreamin’
П’ятнадцятирічна Василиса Бойкова прийшла на «Х-фактор»-6 виконати пісню «California Dreamin’». І зробила це в дуже незвичайній манері.
Scorpions — Wind Of Change
Спільне виконання конкурсантами легендарної пісні в 4 сезоні шоу «Х-фактор» і чудовий перфоманс не залишив нікого байдужим!
Queen — The Show Must Go On
У шостому сезоні «Х-фактор» 29-річна Юлія неперевершено заспівала пісню Queen «The show must go on» і зібрала понад два мільйони переглядів.
Whitney Houston — Have nothing
Наталія Окопна прийшла на «Х-фактор» 5 сезон виконати пісню за двох. Адже ніколи не пізно виконувати свої мрії.
Lara Fabian — Je suis Malade
Унікальний голос Аїди Ніколайчук надав цій пісні особливого шарму.
Depeche Mode — Personal Jesus
На «Х-фактор»-7 група «The Hypnotunez» своїм виступом запалила зал і показала, як треба виконувати хіти!
Ella Fitzgerald — Summertime
Класичне джазове виконання «Summertime» змусить вас переслуховувати цей виступ знову і знов.
Andrea Bocelli & Heather Headley — Vivo Per Lei
«Я живу для неї» — ода любові, вірності і щастя. Дует сімейної пари Олександра та Олесі на «Х-фактор»-6 це підтвердив!
James Brown — This is the man’s world
Ця пісня входить в список «500 найкращих пісень усіх часів». І на шоу «Х-фактор» не змогли обійти її стороною.