Рівно місяць тому стартувало найграндіозніше вокальне шоу країни «Х-фактор»-9. До Міжнародного дня музики редакція сайту телеканалу СТБ підготувала топ-10 культових пісень всіх сезонів «Х-фактор». Слухайте улюблені хіти у виконанні учасників вокального шоу вже зараз!

У першому сезоні шоу «Х-фактор» група «Дети капитана Гранта» проникливо виконала культовий хіт всіх часів.

П’ятнадцятирічна Василиса Бойкова прийшла на «Х-фактор»-6 виконати пісню «California Dreamin’». І зробила це в дуже незвичайній манері.

Спільне виконання конкурсантами легендарної пісні в 4 сезоні шоу «Х-фактор» і чудовий перфоманс не залишив нікого байдужим!

У шостому сезоні «Х-фактор» 29-річна Юлія неперевершено заспівала пісню Queen «The show must go on» і зібрала понад два мільйони переглядів.

Наталія Окопна прийшла на «Х-фактор» 5 сезон виконати пісню за двох. Адже ніколи не пізно виконувати свої мрії.

Унікальний голос Аїди Ніколайчук надав цій пісні особливого шарму.

На «Х-фактор»-7 група «The Hypnotunez» своїм виступом запалила зал і показала, як треба виконувати хіти!

Класичне джазове виконання «Summertime» змусить вас переслуховувати цей виступ знову і знов.

«Я живу для неї» — ода любові, вірності і щастя. Дует сімейної пари Олександра та Олесі на «Х-фактор»-6 це підтвердив!

Ця пісня входить в список «500 найкращих пісень усіх часів». І на шоу «Х-фактор» не змогли обійти її стороною.

