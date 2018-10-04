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Телеканал СТБ / Дмитро Шуров підтримав законопроект проти булінгу в школах

Дмитро Шуров підтримав законопроект проти булінгу в школах

Телеканал СТБ

Дмитро Шуров підтримав законопроект проти булінгу в школах, зробивши свій внесок у рух. Верховна Рада прийняла законопроект, спрямований на протидію булінгу в навчальних закладах.Читайте докладніше.

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Дмитрий Шуров поддержал законопроект против буллинга в школах

У вівторок, 2 жовтня, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, спрямований на протидію булінгу в навчальних закладах. Законопроект підтримали 228 парламентарів.

Свій внесок у підтримку законопроекту проти булінгу в школах зробив і суддя «Х-фактор»-9 Дмитро Шуров. Навесні артист зняв кліп на пісню «Все, що тебе не вбиває», закликавши прихильників любити себе і не боятися бути не такими, як всі:

«Всім «не таким, як усі», присвячується! Не бійтеся бути собою, навіть якщо ви не схожі на більшість. Ті, хто нас любить, роблять нас сильними, а ті, хто ненавидить, — нестримними. Кожна людина унікальна у світі. А все, що тебе не вбиває, нехай не лякає».

Нагадаємо, проект закону пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, яка встановлює відповідальність за булінг, а також його приховування працівниками навчальних закладів. Також прийнятий законопроект передбачає внесення визначення терміна «булінг».

Булінг — це моральне або фізичне насильство, агресія в будь-якій формі або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати людину своїм інтересам, які мають ознаки свідомого жорстокого поводження.

Потенційний розмір штрафу — до 200 неоподатковуваних мінімумів, тобто 3 400 гривень.

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