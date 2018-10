Дмитро Шуров підтримав законопроект проти булінгу в школах, зробивши свій внесок у рух. Верховна Рада прийняла законопроект, спрямований на протидію булінгу в навчальних закладах.Читайте докладніше.

У вівторок, 2 жовтня, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, спрямований на протидію булінгу в навчальних закладах. Законопроект підтримали 228 парламентарів.

Свій внесок у підтримку законопроекту проти булінгу в школах зробив і суддя «Х-фактор»-9 Дмитро Шуров. Навесні артист зняв кліп на пісню «Все, що тебе не вбиває», закликавши прихильників любити себе і не боятися бути не такими, як всі:

Нагадаємо, проект закону пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, яка встановлює відповідальність за булінг, а також його приховування працівниками навчальних закладів. Також прийнятий законопроект передбачає внесення визначення терміна «булінг».

Булінг — це моральне або фізичне насильство, агресія в будь-якій формі або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати людину своїм інтересам, які мають ознаки свідомого жорстокого поводження.

Потенційний розмір штрафу — до 200 неоподатковуваних мінімумів, тобто 3 400 гривень.

