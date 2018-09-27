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Телеканал СТБ / Суддя «Х-фактор»-9 Дмитро Шуров із сином та голівудською акторкою Енн Хеттевей захищали права жінок у Нью-Йорку

Суддя «Х-фактор»-9 Дмитро Шуров із сином та голівудською акторкою Енн Хеттевей захищали права жінок у Нью-Йорку

Телеканал СТБ

26 вересня у Нью-Йорку відбувся Impact Summit HeForShe – щорічний захід для представників міжнародного соціального руху за права жінок та гендерне рівноправ’я у світі. Нашу країну на саміті представляв співак та суддя «Х-фактор»-9 Дмитро Шуров (Pianoбой) із сином Левом, які є амбасадорами руху в Україні. Читайте докладніше.

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Pianoбой Дмитрий Шуров С сыном и голливудской актриса Энн Хэттевей защищали права женщин в Нью-Йорке

«Я – фемініст, бо підтримую жінок у їх бажанні розвиватись на рівних правах з чоловіками. В Україні поки що цей рух тільки набуває сили, і для мене почесно бути одним із перших. Цього року на Impact Summit HeForShe нам із сином пощастило познайомитись з реально впливовими особистостями. Надихає бачити людей, які не тільки говорять, але й творять історію. Дуже багато інформації, фантастична палітра учасників: президенти, королеви, актори і акторки, науковці, бізнесмени, діячі всіх сфер, яким не байдуже, що у світі існує несправедливість. Неабияке враження на мене особисто справили доповіді королеви Йорданії Ранії, президента Ісландії Гвюдні Йоуханнессона та акторки Енн Хеттевей. Тепер маю мрію заграти на наступному саміті – тамтешній рояль мене повністю влаштовує!», – посміхається Дмитро Шуров.

Рух HeForShe був започаткований у 2014 році, але в Україну прийшов тільки у 2018. HeForShe – це теорія про політичну, економічну та соціальну рівність статей. Світовими адептами є актори Емма Уотсон та Метт Деймон, прем’єр Канади Джастін Трюдо та президент Штатів Барак Обама. Основні проблеми, які вирішує рух: соціальні обмеження жінок та стереотипи щодо них; менша, ніж в чоловіків, зарплатня на аналогічних посадах; насильство та агресія до жінок; менший вплив на політичне життя країн, ніж в чоловіків.

Kevin Hart

Амбасадор руху HeForShe в Україні Дмитро Шуров:

  • Чоловіки та жінки народжуються різними фізиологічно та психологічно, але мають рівні права на досягнення своєї мрії, чесну конкуренцію та щастя на свій лад.
  • Між жінками та чоловіками є певна синергія, со-творчість на рівних правах 50:50, яка народжує не тільки дітей, але й все решта, що нас оточує.
  • Гендер, колір шкіри, національність, віросповідання можуть бути різними, об’єднує людей рівність перед законом.
  • Чим більше різних людей, країн, культур бачить дитина, тим краще вона розуміє, що бути інакшим – нормально.
  • Стереотипи – застарілі способи бачити світ. Хлопці можуть носити рожеве, а дівчата можуть займатись боксом, якщо вони цього хочуть.
  • Колись я хотів зібрати повністю жіночий бенд – барабанщицю, басистку, гитаристку та піаністку. Але на той час у чесній конкуренції виявилось, що хлопці сильніші.
  • Я не стидаюсь визнати, що були часи, коли моя дружина заробляла більше за мене та тягнула нашу родину.
  • Людина стає гармонійною, коли отримує поровну уваги та любові від обох батьків. Це закладено генетикою, тому я мрію про часи, коли тато у декреті перестане бути в Україні дивом.

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Уже цієї суботи, 29 вересня, ви побачите улюбленця мільйонів у продовженні 9 сезону шоу «Х-фактор».

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