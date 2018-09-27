26 вересня у Нью-Йорку відбувся Impact Summit HeForShe – щорічний захід для представників міжнародного соціального руху за права жінок та гендерне рівноправ’я у світі. Нашу країну на саміті представляв співак та суддя «Х-фактор»-9 Дмитро Шуров (Pianoбой) із сином Левом, які є амбасадорами руху в Україні. Читайте докладніше.

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«Я – фемініст, бо підтримую жінок у їх бажанні розвиватись на рівних правах з чоловіками. В Україні поки що цей рух тільки набуває сили, і для мене почесно бути одним із перших. Цього року на Impact Summit HeForShe нам із сином пощастило познайомитись з реально впливовими особистостями. Надихає бачити людей, які не тільки говорять, але й творять історію. Дуже багато інформації, фантастична палітра учасників: президенти, королеви, актори і акторки, науковці, бізнесмени, діячі всіх сфер, яким не байдуже, що у світі існує несправедливість. Неабияке враження на мене особисто справили доповіді королеви Йорданії Ранії, президента Ісландії Гвюдні Йоуханнессона та акторки Енн Хеттевей. Тепер маю мрію заграти на наступному саміті – тамтешній рояль мене повністю влаштовує!», – посміхається Дмитро Шуров.

Рух HeForShe був започаткований у 2014 році, але в Україну прийшов тільки у 2018. HeForShe – це теорія про політичну, економічну та соціальну рівність статей. Світовими адептами є актори Емма Уотсон та Метт Деймон, прем’єр Канади Джастін Трюдо та президент Штатів Барак Обама. Основні проблеми, які вирішує рух: соціальні обмеження жінок та стереотипи щодо них; менша, ніж в чоловіків, зарплатня на аналогічних посадах; насильство та агресія до жінок; менший вплив на політичне життя країн, ніж в чоловіків.

Амбасадор руху HeForShe в Україні Дмитро Шуров:

Чоловіки та жінки народжуються різними фізиологічно та психологічно, але мають рівні права на досягнення своєї мрії, чесну конкуренцію та щастя на свій лад.

Між жінками та чоловіками є певна синергія, со-творчість на рівних правах 50:50, яка народжує не тільки дітей, але й все решта, що нас оточує.

Гендер, колір шкіри, національність, віросповідання можуть бути різними, об’єднує людей рівність перед законом.

Чим більше різних людей, країн, культур бачить дитина, тим краще вона розуміє, що бути інакшим – нормально.

Стереотипи – застарілі способи бачити світ. Хлопці можуть носити рожеве, а дівчата можуть займатись боксом, якщо вони цього хочуть.

Колись я хотів зібрати повністю жіночий бенд – барабанщицю, басистку, гитаристку та піаністку. Але на той час у чесній конкуренції виявилось, що хлопці сильніші.

Я не стидаюсь визнати, що були часи, коли моя дружина заробляла більше за мене та тягнула нашу родину.

Людина стає гармонійною, коли отримує поровну уваги та любові від обох батьків. Це закладено генетикою, тому я мрію про часи, коли тато у декреті перестане бути в Україні дивом.

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Уже цієї суботи, 29 вересня, ви побачите улюбленця мільйонів у продовженні 9 сезону шоу «Х-фактор».

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